Carti care te ajuta sa obtii tot ce iti propui in cariera

Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Porumb (54 de ani) este frezor la combinatul siderurgic ArcelorMittal Galati, iar din 1987 a inceput sa doneze sange, lucru pe care il face de atunci neintrerupt. La fiecare 90 de zile, galateanul doneaza 450 de mililitri de sange, iar un calcul arata ca acesta a donat pana acum cel putin 55 de…

- Usain Bolt s-a retras in august 2017 din atletism, insa vrea sa inceapa o cariera in fotbal. Jamaicanul a dat astazi probe pentru prima echipa a Borussiei Dortmund, unde au participat și cateva mii de fani care l-au privit din tribune. In varsta de 31 de ani, Bolt e hotarat: "Ma duc sa dau probe și…

- Muzeul Principia a gazduit de curand cea de-a treia ediție a evenimentului “Blind date cu 300 de carți”, realizat de echipa liceenilor YouthBank din cadrul Fundației Comunitare in scopul promovarii lecturii, a istoriei de sub emblematicul acoperiș in forma de carte al muzeului, dar și strangerii de…

- Daca n-ai reușit sa dormi decât mult sub opt ore cu o noapte înainte și simți ca ți se închid ochii de somn în orice clipa, însa trebuie sa fii energic, apeleaza la unul dintre aceste trei trucuri eficiente de

- Norvegianul Johannes Hoesflot Klaebo a castigat in premiera Cupa Mondiala masculina de schi fond, la finalul ultimei probe a sezonului, cea de urmarire 15 km, desfasurata duminica la Falun, in care a ocupat locul 25. Dupa ce a dominat intregul sezon, Klaebo avea nevoie de un singur punct pentru a-si…

- Tudor Pop a inventat, la 17 ani, alaturi de colegii sai de la Liceul Ion Luca Caragiale din Capitala, o pereche de ochelari – Mitra Glasses – care-i ajuta pe nevazatori sa-si castige independenta. Inventia sa a fost premiata peste tot in lume, iar la anul, daca Tudor Popa strange suficienti bani, ar…

- O educatoare de 39 de ani din Timisoara a socat o comunitate intreaga dupa ce si-a ucis fiica de 4 ani, careia i-a taiat venele si a scufundat-o in cada. La 12 ore de la tragedie, directoarea gradinitei la care lucra femeia e inca in stare de soc.

- O primarie vasluiana a gasit o metoda inedita de a face colectarea selectiva a deșeurilor de la populație și, in același timp, de a da de treaba celor platiți de stat prin Legea 416/2001. Astfel, de doua ori pe luna, asistații social, echipați corespunzator, sunt mobilizați la cele 30 de platforme de…

- Prunele uscate sunt o buna sursa de potasiu, mineral esential pentru mentinerea unei presiuni sanguine normale si a bunei functionari a inimii, astfel redand si riscul accidentelor vasculare cerebrale, informeaza Agerpres.ro. Eficienta alimentelor bogate in potasiu in scaderea presiunii sanguine a fost…

- In viața este loc pentru o singura copilarie, de aceea asigura-te ca puiul tau va avea parte de una frumoasa, amuzanta și sigura. Și pentru ca in orice poate exista un strop de veselie, chiar și in mobila pentru copii, iți recomandam sa nu te „zgarcești” la acest capitol, ba din contra, sa eviți pe…

- JEFF BEZOS este cel mai bogat om din lume, potrivit celui mai nou top al miliardarilor, realizat de publicatia Forbes. Este cea mai spectaculoasa crestere într-un singur an din ultimii 30 de ani.

- Marea Britanie ar trebui sa impuna taxe mai mari pe avere generatiei mai vechi pentru a usura povara in crestere care apasa asupra tinerei generatii, potrivit unui studiu al Resolution Foundation citat de Bloomberg. David Willetts, presedinte executiv al fundatiei, a avertizat ca cheltuielile…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de...

- Cand vine vorba despre tuse trebuie precizat faptul ca exista doua tipuri și anume: tusea productiva care elimina mucusul existent in caile respiratorii, și tusea seaca pe care trebuie sa o potolești cat mai repede pentru ca altfel pot aparea complicații. Ține cont și de faptul ca aceasta tuse…

- Horoscop 2018 Berbec bani și cariera Cel puțin din punct de vedere financiar, anul precedent a fost unul destul de incarcat pentru tine. Probabil ca bugetul tau a fluctuat considerabil, cu atat mai mult daca iți caștigi traiul lucrand in asociere cu alte persoane. Nu te aștepta ca 2018 sa fie mai puțin…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- DAR DIN DAR SE FACE RAI… Asociatia “Solidar” lanseaza un nou apel catre oamenii cu suflet mare care ii pot ajuta pe cei aflati in nevoie. De data aceasta, atentia este indreptata catre Ionel Sarghi, un barbat de 65 ani, din comuna Oltenesti, cu probleme de sanatate si cu casa arsa in urma unui incendiu.…

- Pompierii clujeni au fost solicitați, marți dimineața, pentru a interveni în cazul unei persoane cazute de la peste 50 m înalțime.Conform ISU Cluj, solicitarea a fost primita în jurul orei 9.30, prin intermediul numarului 112 și anunța faptul ca o persoana a cazut…

- Multi oameni reusesc sa devina exemple mentale, emotionale si fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive si cele negative este trasata mereu de ego, iar daca acesta este lasat sa se manifeste exagerat, va distruge tot ce s-a realizat pâna atunci. Când vorbim…

- Arturo Vidal, chilianul celor de la Bayern Munchen, și-a cumparat dispozitiv medical pentru acasa, ca sa se recupereze mai repede dupa accidentari și sa nu rateze un posibil triumf cu Bayern in Liga. Ar fi primul din cariera. Arturo Vidal, 30 de ani, mai are o singura dorința pe final de cariera. Sa…

- Bullyingul este un comportament nedorit, agresiv, in randul copiilor de varsta scolara, dar care se poate mentine si la varsta adulta si care implica un dezechilibru real sau perceput de putere. Este vorba de un comportament ce se repeta sau are tendinta de a se repeta in timp. Psihoterapeutul Erna…

- Mugur Isarescu s-a declarat „frapat” de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a discutat despre adancirea deficitului comercial al țarii noastre, fiind surprins de faptul…

- Tara Zarandului, aproape la fel de intinsa ca Maramuresul, este una din regiunile destul de putin cunoscute ale Romaniei, desi este o adevarata rezervatie de vechi vestigii arhitecturale considerate astazi monumente istorice, si deopotriva de obiceiuri si traditii pastrate peste generatii, care fac…

- Marius Copil (93 ATP) s-a calificat in prima finala ATP din cariera dupa ce l-a invins in penultimul act de la Sofia pe Jozef Kovalik, locul 187 ATP, scor 6-4, 6-2. In cealalta semifinala se vor intalni Stan Wawrinka, locul 15 ATP și principalul favorit, cu Mirza Basic (129 ATP). Ultimul act va avea…

- Zodiac chinezesc saptamana 12-18 februarie. Sobolan Te preocupa ceva care are legatura cu siguranta ta financiara sau stabilitatea emotionala. Poti fi euroul saptamanii sau nebunul saptamanii, depinde doar de tine cum gestionezi situatia. Generozitatea de care dai dovada pana la sfarsitul…

- Moscova și regiunile de langa capitala Rusiei au consemnat ninsori record in weekend, autoritațile solicitand ajutorul armatei, scrie Moscow Times. O persoana a murit și cel puțin cinci au fost ranite de "furtuna secolului", scrie hotnews.ro.

- Bicarbonatul de sodiu este nelipsit din orice casa și are numeroase utilizari în bucatarie, și nu numai. Puțini știu însa ce efecte poate avea atunci când este aplicat pe o bucata de carne.

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- Sportiva ungara Timea Babos și-a trecut in palmares al al treilea titlu la simplu in circuitul profesionist.Locul 45 in clasamentul WTA a caștigat competiția de la Taipei. Tenismena in varsta de 24 de ani a invins-o in finala pe ucraineana Katerina Kozlova.

- Fiecare femeie are nevoie din cand in cand de un plus de incredere, iar acest lucru poate veni dintr-o zona foarte importanta: garderoba. “Imbraca-te pentru ceea ce vrei sa fii” este una dintre cele mai vechi vorbe, insa una extrem de adevarata.

- Pentru cei care lucreza la birou, in fata unui calculator, durerile de spate nu reprezinta o necunoscuta. Pentru ca sanatatea trebuie sa fie mereu pe primul plan, iata o serie de exercitii care te pot ajuta sa consolidezi starea de bine si sa scapi de durerile de spate.

- Rusia a denuntat vineri ''fobia'' antiruseasca a ministrului britanic al apararii, Gavin Williamson, care - potrivit oficialilor rusi - a ''pierdut orice simt al limitelor rezonabilului'' atunci cand a acuzat Moscova de spionarea infrastructurii strategice a Marii…

- Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri a lansat astazi, 26 ianuarie, proiectul "Reconceptualizarea orientarii profesionale și consilierii in cariera II". Acesta iși propune sa sprijine tinerii din Republica Moldova in deciziile de cariera, pentru ca ele sa se bazeze pe necesitațile…

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața, pentru prima oara in cariera, in finala de la Australian Open dupa ce a caștigat meciul decisiv impotriva tenismenei Angelique Keber. Victoria Simonei Halep de astazi este o premiera pentru tenisul romanesc și o ocazie pentru sportiva noastra de atinge…

- Gigantul rus Gazprom a primit aprobare pentru a construi in Turcia cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, ambele linii urmand sa fie use in funcțiune pana la sfarșitul anului urmator.

- Ion Oncescu, din echipa Faimoșilor din cadrul show-ului Exatlon Romania, ascunde o mare durere in familia sa. Bunicul sau, care a fost preot, a facut pușcarie politica. Ion Oncescu este una dintre vedetele care fac parte din echipa Faimoșilor din cadrul emisiunii concurs Exatlon Romania , difuzata de…

- In locul sau va veni Gabriel Cernica, potrivit surselor ZF. Cernica este in prezent technology Commercial director la IMS Health, o companie din acelasi grup. El va prelua functia de director general de la 1 aprilie, arata sursele citate. Gabriel Cernica lucreaza in cadrul Cegedim din 2007, ocupand…

- Un medic rus isi sfatuieste pacientii sa renunte la fumat cu ajutorul patlaginei.Ceaiul recomandat de catre doctorita Antonina Scepina se prepara simplu si este la indemana oricarei persoane ce lupta cu dependenta de tutun, pentru ca se face din patlagina.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- Majoritatea dintre noi isi doreste sa aiba o cariera de succes si sa fie fericit la locul de munca, iar pentru a obtine ceea ce ne dorim trebuie sa depunem efort. Daca vrei sa obtii o promovare in cadrul companiei la care muncesti, ar trebui sa tii...

- INTERPELARE …Persoanele cu dizabilitati din judetul Vaslui ar putea evita drumurile de zeci de kilometri, daca ministrul Lia – Olguta Vasilescu va da curs unei solicitari a deputatului Daniel Olteanu. Parlamentarul a avut doua interpelari catre ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia – Olguta Vasilescu,…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Cristi Marian Chirica și Robert Neagu Rugbiștii Cristi Marian Chirica și Robert Neagu, „crescuți” la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Barlad, dar in prezent legitimați la CSM Știința Baia Mare, respectiv CSA Steaua București, au fost convocați la cantonamentul lotului național in vederea participarii la…

- Abdomen plat #1. Carne de pui Este satioasa si iti va tine de foame multa vreme. In plus, carnea slaba, cum este cea de pui, te ajuta sa stabilizezi nivelul glicemiei din organism. De obicei, cand ti-e foame, tanjesti dupa carbohidrati si dulciuri, iar mancandu-le iti cresti sansele de a te…

- Horoscop 2018 – Cariera si bani. Cum iti va merge pe plan profesional in noul an. Anul nou poate fi plin de surprize placute daca fiecare zodie știe pe ce sa puna accentul. Din acest horoscop karmic vei afla unde ai greșit pana acum de nu ai avut noroc și ce trebuie sa eviți in […]

- Scriitorii autohtoni se bucura de popularitate in rindul moldovenilor, operele acestora fiind in topul celor mai vindute carți in 2017. "Vara cind mama avea ochii verzi", de Tatiana Țibuleac, a fost romanul care s-a vindut ca piinea calda in toate librariile din Capitala. Pentru ca duc dorul de casa,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul.