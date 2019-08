Stiri pe aceeasi tema

- Indivizi inarmați au furat sute de monede comemorative din aur, in valoare de peste 2 milioane de dolari, dintr-un sediu din Ciudad de Mexico al Casa de Moneda, monetaria naționala a Mexicului, a anunțat poliția, potrivit postului BBC News preluat de mediafax.Doi indivizi au amenințat agenții…

- In SUA, apelul nu presupune reexaminarea faptelor, ci doar ca judecatorul desemnat sa se asigure ca procedura penala a fost respectata si decizia primei instante a fost cea corecta. Totusi, acest proces poate dura pana la un an. Guzman, in varsta de 62 de ani, a fost condamnat miercurea trecuta…

- Sase persoane, printre care si trei copii, si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren provocata de ploile torentiale din centrul Mexicului, au anuntat joi autoritatile citate de DPA. Bilantul initial indica sapte morti. Alunecarea de teren care a avut loc in timpul…

- Edith Gonzalez, una dintre cele mai cunoscute și indragite actrițe de telenovele din lume a murit, vineri, la un spital din Mexic.Edith Gonzales a decedat joi dimineata la Spitalul Interlomas, situat in Ciudad de Mexico, potrivit MediafaxIn august 2016, actrita a anuntat ca avea cancer ovarian.In 1993,…

- Elevii care frecventeaza scolile de stat din Ciudad de Mexico nu vor mai fi nevoiti sa poarte uniforme diferentiate pe criterii de gen, au anuntat luni autoritati guvernamentale, potrivit Thomson Reuters Foundation.

- Blanco urma sa zboare de la Ciudad de Mexico la Mexicali, la granita cu SUA, vinerea trecuta insa a intarziat din motive necunoscute. Conform presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, ministrul a cerut apoi unui director al companiei aeriene de stat – cu care ar fi fost prietena – sa tina la sol avionul…

- Autoritatile din Mexic au declarat marti stare de urgenta privind situatia grava a mediului din zona metropolitana a Ciudad de Mexico dupa ce fumul rezultat de la incendiile de vegetatie din apropierea capitalei a condus la cresterea nivelului de poluare pana la valori potential daunatoare sanatatii…