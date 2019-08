Cartelul Jalisco Nueva Generación revendică asasinarea a 19 oameni în vestul Mexicului Potrivit procurorilor, intr-una din aceste zone a fost gasit un mesaj de revendicare a multiplelor crime din partea CJNG si de amenintare la adresa altei grupari, autointitulate Los Viagras, bratul inarmat al cartelului La Nueva Familia Michoacana.



Conform sursei citate, aceste doua carteluri isi disputa controlul operatiunilor ilegale in Michoacan si zonele limitrofe cu statele Guanajuato, Jalisco, Estado de Mexico, Colima si Queretaro.



Guvernatorul din Michoacan, Silvano Aureoles, a anuntat ca administratia sa va lucra in coordonare cu cea prezidentiala pentru a actiona… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

