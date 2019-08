Cartelele prepay se vor vinde doar cu buletinul de la 1 ianuarie 2020: Amenzi mai mari pentru apeluri false la 112

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, marți, o OUG prin care incepand cu 1 ianuarie 2010, cartelele de telefon prepay se vor putea achiziționa doar pe baza actului de identitate. Potrivit OUG adoptat astazi, Guvernul a decis ca vanzarea cartelelor de telefon prepay sa fie posibila de anul viitor doar pe baza unui act…

- Amenzile pentru apelurile false la 112 au fost majorate si vor fi de la 1.500 la 5.000 de lei, fata de 500 pana la 1.000 de lei cat sunt in prezent, printr-o ordonanta de urgenta aprobata marti de Executiv, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. ‘La propunerea Ministerului Comunicatiilor…

- Guvernul a adoptat marti o ordonanta de urgenta care a schimbat legislatia pentru localizarea tuturor apelurilor de urgenta la 112, dupa drama din Caracal.Astfel, cartelele prepay se vor vinde doar daca prezinti actul de identificare. Obligatia intra in vigoare la 1 ianuarie 2020. De la 1…

- Executivul a adoptat, joi, dupa sedinta de Guvern, OUG care obliga operatorii de telefonie sa colecteze si furnizeze datele de indentificare ale celor care au cumparat cartele prepay. Preşedintele Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenţă 112, Raed Arafat, a…

- Modificarile privind vanzarea cartelelor telefonice sunt prevazute intr-un proiect de ordonanța de urgența a Guvernului, care a fost pus azi in dezbatere publica de catre MCSI și care, pentru a se ajunge sa se aplice, are nevoie de aprobarea Executivului și de publicarea in Monitorul Oficial. Inițiativa…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca nu a fost aprobat, in sedinta de joi, niciun fel de act normativ cu privire la cartelele pre-pay, iar proiectul de ordonanta de urgenta in care sunt cuprinse aceste prevederi a fost pus in transparenta decizionala potrivit Agerpres "As…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca nu a fost aprobat, in sedinta de joi, niciun fel de act normativ cu privire la cartelele pre-pay, iar proiectul de ordonanta de urgenta in care sunt cuprinse aceste prevederi a fost pus in transparenta decizionala. "As vrea…

- OUG prevazuta in raportul privind sistemul 112 prevede ca operatorii de telefonie mobila sa furnizeze servicii pe cartele PrePay doar dupa ce colecteaza datele de identificare a proprietarului cartelei SIM, ira datele sa fie divulgate autoritaților doar cand se suna la 112."A fost realizat…