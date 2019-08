Stiri pe aceeasi tema

- "Este a noua zi de batjocura pentru poporul roman. Cred ca asta este sintagma lasata de Violeta Romanescu. Felicitari Georgianei Murgila, eu nu am vazut din partea procuratorii o asemenea desfasurare, cu dovezi, cu imagini de pe camerele de luat vederi. Vorbesc foarte serios, propun ca Ancai Murgila…

- The Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) - central structure will take over from the Craiova-based DIICOT the files on the murdering of the two teenagers, Alexandra, 15, and Luiza, 18, in the southern city of Caracal, Olt County. The input was confirmed for AGERPRES…

- O tanara in varsta de 21 de ani care a mers marti sa aprinda lumanari la Caracal pentru Alexandra si Luiza povesteste cu groaza cum si ea a fost luata la ocazie și s-a trezit aruncata din mașina in camp. Poliția i-a spus ca nu are cu ce sa o ajute. Totul in plin scandal național privind modul defectuos…

- Gheorghe Dinca și-a incarcat cartela, joi, 25 iulie. Anchetatorii au ridicat astazi imagini de pe camerele de supraveghere ale unui centru comercial din Craiova, unde Gheorghe Dinca a fost vazut, in acea zi, la 10:03, potrivit Mediafax. Anchetatorii ar avea indicii privind prezența lui Gheorghe…

- Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea Alexandrei si Luizei, si-a schimbat carnetul de conducere in 2018. Potrivit sefului Serviciului Public Comunitar Regim Permise si Inmatriculare a Vehiculelor Olt, Florin Hoara, Gheorghe Dinca avea permis de 40 de ani si a prezentat, la schimbarea documentului,…

- Se adancește misterul cazului din Caracal. Noi imagini, difuzate in premiera la „Acces Direct”, arata ce facea Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei și al Luizei, in timpul in care adolescenta de 15 ani suna la 112.

- Apar noi informatii bomba privind ancheta pentru gasirea Alexandrei Maceșanu. In timpul unuia din cele cinci apeluri avute la 112 și Poliție, Alexandra a gasit o carte de vizita și le-a dat oamenilor legii datele de pe ea.Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova pentru o…

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei...