Cartele PRE PAY, cumpărate doar cu buletinul de la 1 ianuarie Cartelele telefonice de tip pre pay vor putea fi cumparate doar cu buletinul de la 1 ianuarie 2020, susține Romania TV. Decizia a fost adoptata astazi de Guvern. Astfel, cartelele pre pay vor putea fi cumparate doar in baza unui act de identitate, totul pentru a preveni infracțiunile. Conform sursei citate, masura intra in vigoare din ianuarie 2020, iar de la 1 septembrie 2020 se va interzice furnizarea serviciilor pentru care nu au prezentat date de indentificare. Cei care dețin deja cartele pre pay vor avea la dispoziție opt luni pentru a transmite datele personale de indentificare. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

