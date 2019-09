Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! Tatal Alexandrei, mesaj la o luna de la dispariția fetei: „Așteptam in fiecare zi sa o vedem cum intra pe poarta”. Tatal Alexandrei a ținut sa transmita un mesaj public, la o luna de la dispariția fetei lui. Ioan Maceșanu susține ca el inca are incredere ca fiica lui traiește și a ținut sa le…

- Luiza Melencu, adolescenta in varsta de 19 ani, care a disparut de acasa dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in timp ce se ducea sa scoata banii puși de mama ei, nu a apucat sa-i scoata.

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- Familia Luizei a facut acuzații grave, miercuri, la "Sinteza zilei", de la Antena 3. Mama fetei afirma ca atat ea, cat și tatal sau, bunicul fetei, au fost umiliți de procurorul de caz. In plus, mama Luizei Melencu susține ca a primit o filmare cu fata ei inainte sa se urce in mașina criminalului.

- Mama Luizei Melencu, fata disparuta la Caracal și despre care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, a primit marti, 30 iulie, un mesaj potrivit caruia fiica sa este inca in viata. Femeia a sunat la 112 si a plecat impreuna cu Politia spre adresa indicata.Politistii din Caracal au plecat…

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza. Potrivit surselor G4Media.ro, barbatul a spus ca dupa ce le-a omorat pe cele doua tinere, le-a ars. De asemenea, fostul mecanic auto din Caracal a recunoscut ca pe Alexandra a ucis-o dupa ce și-a dat seama ca tanara de 15 ani…

- Noi detalii in cazul oribilelor crime din Caracal. Dupa ce bunicul Mihaelei, fata disparuta in luna aprilie, a primit un telefon in care i se spunea ca nepoata sa a plecat din tara si nu vrea sa se mai intoarca, si mama Alexandrei, tanara care a cerut disperata ajutor la 112, face noi dezvaluiri.