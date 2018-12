Cartea săptămânii: Blândețea nopții Autor: Stelian ȚURLEA Prezentam astazi una dintre marile carți ale secolului trecut, pe care vrei s-o recitești de nenumarate ori, aparuta in traducere la noi, numai in ultimul deceniu, de mai multe ori, la toate editurile mari (Polirom, Humanitas) și care continua sa se vanda cu succes, A aparut in 1934, la noua ani dupa alt mare roman al scriitorului american, ”Marele Gatsby”. Traducerea de fața, facuta de profesorul Mihai Moroiu, are in plus o substanțiala prefața și un excelent tabel cronologic din care cititorul poate afla aproape tot ce dorește despre autor și roman și mai ales despre cum… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

