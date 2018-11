Cartea locului unde te întorci în istoria pământului Pamantul este un loc minunat. Stim asta! Dar cat de minunat cu adevarat e, cei mai multi dintre noi afla din povesti si imagini aduse de pe piscuri, din largul marilor, din deserturi sau din pesteri de catre exploratorii care fac din aventura o pasiune de-o viata. Intrare aval Toplița de Roșia Intrare aval Toplița de Roșia Speologii hunedoreni au decis acum cativa ani sa aduca lumii fascinantele imagini si trairi din maruntaiele lumii, un alt loc unde Creatorul s-a dovedit a fi cel mai inspirat decorator de interioare. „Ca orice echipa aflata in „premiera”, ne supravoltasem bateriile de extaz, pregatiti sa… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

