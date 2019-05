Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Dinița povestește cum țara noastra a anulat obiectivul Europei de reducere a mortalitații din accidentele rutiere cu 5% avand in vedere ca Romania a avut o creștere cu 25%. ''In 2000-2010, toate statele din Europa și-au indeplinit obiectivul de reducere cu 5% a mortalitații din accidente…

- Poetul Mircea Dinescu l-a ironizat pe presedintele Klaus Iohannis, dupa a treia sa carte. Dinescu a declarat, in direct, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, ca este o ridicol sa te apuci de scris doar pentru ca ”ai ajuns intr-un fotoliu, pus de un accident istoric si, brusc, te simti obligat sa scrii”.…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va lansa miercuri volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", evenimentul urmand sa aiba loc la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, Sala Studio, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing.…

- Activitatea de productie din Romania se desfasoara in trei fabrici, una in Floresti, Prahova, si doua in Zalau, Salaj. In 2014, in Bucuresti s-au pus bazele unui centru de servicii pentru Michelin in Europa, responsabil pentru gestionarea operatiunilor de achizitii, contabilitate, control de gestiune,…

- Unu din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID. Astfel, 36% dintre românii care sunt în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere…

- Potrivit rezultatelor raportului Mastercard Digital Payments Study din acest an, totalul conversatiilor in jurul platilor electronice a crescut cu 20% fata de anul 2017. Platile mobile au reprezentat un subiect de interes in peste 27% din totalul conversatiilor din social media despre plati, cu un procent…

- Clujenii iși pot testa gratuit zilele urmatoare gradul de confort al mediului ambiental de acasa ori de la serviciu. Campania este inițiata de EvoHouse, ONG și centru de competența pentru cladirile viitorului care a construit prima casa eco-pasiva din Romania și care are in prezent mai multe astfel…

- In momentul in care Liberalii Democrați nu numai ca iși anunțau candidații la alegerile pentru Parlamentul European, ci delegații iși anunțau programul electoral de la Berlin, Guy Verhofstadt, nimeni altul decat liderul grupului ALDE european, se afla la un miting cu fundațiile lui George Soros,…