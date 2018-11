Cartea fostei Prime Doamne a SUA, Michelle Obama, vândută în 1,4 milioane de exemplare Memoriile fostei prime doamne despre originile ei din Chicago si timpul petrecut la Casa Alba sunt populare si in strainatate, fiind bestseller in Europa si Scandinavia si No.1 in clasamentul cartilor pentru adulti in Regatul Unit, potrivit editurii Penguin Random House.



Dupa cinci imprimari ale editiei hardcover, vor fi trei milioane de exemplare tiparite in Canada si SUA, a anuntat editura, potrivit Agerpres



La inceputul saptamanii, retailerul Barnes & Noble a anuntat ca "Becoming" "este cartea care a inregistrat cea mai mare vanzare din prima saptamana in acest an".

Sursa articol si foto: rtv.net

