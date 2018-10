Cartea de luni: Râsul Autor: Stelian ȚURLEA Nu pot sa nu incep aceasta prezentare cu textul excelent scris de Neculai Constantin Munteanu despre aceasta noua scriitoare – cartea este una de debut. „Din echipa de aur a Opiniei studentesti, revista ieseana cu faima nationala dupa decembrie ’89, facea parte si o zgatie de fata, cam fragila pentru o meserie practicata in vremuri atat de tulburi. Aparentele erau inselatoare. Zgatia s-a tinut scai de minerii care plantau flori, cu bata, in Piata Universitatii, fara sa ia bataie. O luna mai tarziu se afla in Valea Jiului, innopta in casa unui miner si intra in abataj, sa… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

