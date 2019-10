Cartea de luni: Papa Nicolau și alte povestiri foarte, foarte scurte Autor: Stelian ȚURLEA Citam din prima povestire a volumului („Aici nu mai sunt dragoni”): „Simona habar n-avea atunci ca tatal ei facea un spagat emotionalo-sexual intre Alina si Nina, intre femeia de care era indragostit si mama ei, intre Yves Saint Laurent-ul din ambalajul matasos si cel din punga botita de Lidl. Nu stia pe atunci nici ca sub pulovarul de casmir al mamei, sub sutienul alb spalat de cel putin 79 de ori, sub straturi de piele, tesut si paienjenis de vene se forma un melanom mic si mimetic, copiind fara pic de personalitate toate cele 1,7 milioane de cancere mamare depistate anual… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

