Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Marius Pașcan critica, prin intermediul unui text amplu in care citeaza fragmente din istoria Romaniei, cerințele populației de etnie maghiara privind autonomia Ținutului secuiesc.„No, gata, no, hai!” A existat o scurta perioada a istoriei in care romanii au fost apropiați…

- Președintele american Donald Trump a avertizat joi ca "toate opțiunile sunt masa" daca președintele venezuelean Nicolas Maduro decide sa foloseasca forța impotriva opoziției din Venezuela. In acest timp, Moscova indeamna toate țarile sa renunțe la intenția de a interveni militar in Venezuela.Mike…

- Sectia pentru procurori a CSM nu se grabeste sa clarifice situatia disciplinara a Laurei Codruta Kovesi. Dupa ce fosta sefa a DNA a refuzat sa se prezinte la audieri de miercuri, 23 ianuarie, CSM a amanat cu doua luni, pana pe 20 martie, discutarea celor doua actiuni disciplinare exercitate de Inspectia…

- Trupa pop britanica Spice Girls intentioneaza sa finanteze o ancheta la o fabrica din Bangladesh, acuzata de rele tratamente impotriva femeilor care confectioneaza tricouri destinate unei campanii de binefacere pe tema egalitatii de gen, potrivit Reuters. Angajatii unei fabrici de tricouri din Gazipur,…

- Grupari nationaliste elene au lansat un apel la protest, duminica, impotriva acordului premierului Alexis Tsipras privind schimbarea numelui Macedoniei vecine, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa apese BUTONUL ROȘU: mișcare care ingroapa coaliția…

- Claudia Țapardel, europarlamentar PSD (foto: www.psnews.ro) Politica romaneasca a facut la Strasbourg, in 17 ianuarie, o noua gafa europeana majora: a divortat de familia ideologica a social-democratiei, prin vot, si nici nu a inteles ca textul discutat privea destul de putin autoritatile de la Bucuresti.…

- Judecatorii Curtii Penale Internationale (CPI) au respins miercuri cererea procurorului cu privire la mentinerea presedintelui ivorian Laurent Gbagbo in detentie, dupa ce l-a achitat marti de crime impotriva umanitatii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Cu o majoritate, Camera respinge cererea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica decizia Inspectiei Judiciare cu privire la sanctionarea sefului Sectiei Parchetelor Militare, Gheorghe Cosneanu, precum si a procurorului Bogdan Parlog, cel care a fost in Piata Victoriei pe 10 august, afirmand ca se constituie intr-un semnal de intimidare,…