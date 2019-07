Carte arădeană, apreciată în Marea Britanie Cartea „In zodia puterii”, aparuta la editura aradeana Mirador și semnata de istoricul aradean Antoniu Marin și cercetatorul Alexandru Rufanda, din Chișinau, Republica Moldova, a fost selectata și introdusa in colecțiile British Library și ale Bibliotecii Freemasons Hall din Londra. Volumul abordeaza relația dintre inițiere și putere, dintre ezoterism și politica in spațiul romanesc, cea de-a doua ediție a carții urmand a fi tradusa in limba engleza la o casa editoriala din capitala Marii Britanii. „Aceasta recunoaștere vine ca o confirmare la nivel internațional, din partea unor prestigioase… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

