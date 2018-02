Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Mircea Cartarescu a castigat premiul „Thomas Mann” pentru Literatura pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane.Acordat de Academia Bavareza de Arte Frumoase si de orasul Lubeck, premiul va fi decernat scriitorului roman in cadrul unei ceremonii organizate…

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a descris Coreea de Sud drept "foarte impresionanta" si a indicat ca doreste sa continue politica de reconciliere cu Seulul, informeaza postul France 24, citand agentia de stiri nord-coreeana KCNA.

- Vasile Miriuța a gasit explicațiile pentru golul 3 primit de Dinamo in victoria de la Concordia Chiajna, scor 4-3. "E inadmisibil sa conduci la doua goluri diferența și sa iei goluri așa. O sa am o discuție cu jucatorii. Sunt suparat pe echipa pentru ca s-a relaxat dupa fiecare gol. Ma bucur pentru…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut un apel catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente, in urma dezvaluirilor "incredibile" facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma, afirmand ca acestea dovedesc faptul ca "sistemul este foarte bolnav''.…

- "Doi fosti angajati care au fost reintegrati in aceasta perioada de timp au depus o plangere la adresa FRF, ei spunand ca nu au fost reintegrati si nu li s-au platit drepturile salariale stabilite de instanta, lucru care e fals. E dovedit si cu acte, oamenii si-au primit drepturile, ba mai mult au fost…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- In data de 22 februarie, la Targu Jiu va avea loc un eveniment important care a bucurat peste 1.123 de cupluri de-a lungul a 14 ani. Este vorba despre „Nunta de Aur”, ocazie in care cei varstnici vor fi pentru o zi in centrul atenției publice. „Seniorii” care vor participa la acest eveniment…

- Gheorghe Schipor, angajat la Primaria din Vicovu de Sus, a fost condamnat de Judecatoria Radauti la zece luni de inchisoare cu suspendare pentru fals in declaratii si uz de fals. Barbatul este acuzat ca a mutat un ucrainean la domiciliul unui localnic din Vicovu de Sus, pentru ca acesta sa-si poata…

- Judecatoria Tg-Jiu i-a condamnat, luni, la ani grei de inchisoare pe trei din cei șapte membri ai gruparii Stancioi, dupa ce, in urma cu doi ani, aceștia au spart locuința familiei Crac, sora primarului de la Rovinari, și pe cea a avocatei Anca Dondera de unde au furat ceasuri și bijuterii…

- La inceputul anului 1938, Mihai, printul mostenitor al Romaniei, s-a aflat in pericol de moarte, dupa ce distrugatorul „Regina Maria“, care il ducea in Grecia, la nunta regala a unchiului sau, a fost surprins de o furtuna puternica in Marea Neagra.

- Fostul international argentinian Diego Maradona nu a primit viza pentru SUA deoarece l-a insultat pe presedintele american Donald Trump in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela, relateaza Le Figaro.

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP. ''Franta, si nici o alta tara,…

- Simona Halep le-a cerut nemților de la Adidas doua milioane de euro pe an pentru a semna un nou contract, dar aceștia au refuzat. Conform informatiilor aparute in presa din Australia, cei din echipa Simonei Halep au reluat la inceputul anului discutiile cu Adidas, insa firma de echipament sportiv…

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost înselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun. Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a primit votul de incredere din partea Parlamentului și, dupa depunerea juramantului de credința la Cotroceni, miniștrii iși vor prelua in mod oficial funcțiile.

- Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele castigator al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu sase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore "cel mai bun album" ("24K Magic"), "cea mai buna inregistrare" si "cel mai bun

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- Claudia Ghitulescu a fost daramata atunci cand medicii i-au spus ca nu o sa poata deveni mama. Destinul se pare ca e mai presus de verdictul doctorilor, iar artista isi va putea vedea visul devenit realitate, caci ar urma sa aiba chiar doi copii: fata si baiat.

- Andreea Ana Chitoran este din Timisoara si a fost votata de telespectatori “Prima mama”. Vestea ca a fost votata de fanii emisiunii ”Schimb de mame” a bucurat-o teribil și ea a primit cu incantare premiul. Andreea a locuit timp de o saptamana in casa mamei de schimb de la Isaccea, din Tulcea, intr-o…

- Academicianul Eugen Simion, Președintele Sectiei de Filologie și Literatura și fost Președinte al Academiei Romane a afirmat in interviul acordat colegului nostru George Vanvu ca Ziua Culturii Naționale nu trebuie sa fie o sarbatoare academica celebrata doar de intelectuali ci sa devina un punct de…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat. Premierul japonez, care a sosit la Bucuresti insotit de 30 de reprezentanti ai unor companii japoneze, va fi primit in aceasta dupa-amiaza de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

- Jurnalismul necesita, printre altele, a urmari toate partile implicate intr-o actiune, iar caderea (inca) unui Guvern transmite reverberatii pe toate verticalele si palierele societatii. Am urmarit pe grupul “PSD Partidul Eroilor”, 62.000 de membri, reactia celor care sustin partidul…

- Deși vizita sa istorica pentru Romania era programata pentru astazi, premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat ca nu mai vine la Palatul Victoria. Decizia a venit in urma demisiei premierului Mihai Tudose, dar și din cauza faptului ca Paul Stanescu a fost refuzat de Klaus Iohannis.Programul…

- Vestea trecerii in nefiinta a artistei Dolores O’Riordan a intristat o lume intreaga. Toti cei i-au iubit muzica s-au declarat socati de informatia ca nu o vor mai putea vedea niciodata pe scena.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat, anunta Romania TV. Initial, agenda lui Mihai Tudose, care a refuzat sa asigure interimatul, urma sa fie preluata de vicepremierul Paul Stanescu. Premierul japonez, care a sosit la Bucuresti…

- Poetul Mihai Sultana Vicol a primit premiul pentru literatura la Festivalul International „Mihai Eminescu" de la Drobeta-Turnu Severin. Premiul i-a fost acordat pentru intreaga activitate si este un semn de apreciere pentru munca depusa in domeniul literar.„Pentru mine este o mare ...

- Chiar daca a ramas destul de mult in urma circuitului de Dota 2, cel de League of Legends este in continuare al doilea cel mai bine premiat. Anul trecut, suma totala oferita sub forma de premii a ajuns pana aproape de 11,500,000 USD, cu aproape un milion de dolari mai mare ca in 2016. De fapt, circuitul…

- O brașoveanca, in varsta de 27 de ani care era cautata de autoritațile din Germania pentru furt a fost descoperita de polițiștii de la Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, zilele trecute, pe raza municipiului Brașov. Tanara avea un mandat european de arestare…

- Cantareata Antonia a fost inclusa de o publicatie straina in Top 100 cele mai frumoase femei din anul 2017. Ea a fost situata pe locul al 11-lea in clasament, surclasand-o pe Monica Bellucci, precum si pe actritele premiate cu Oscar Keira Knightley, Natalie Portman, Marion Cotillard si Lupita Nyong’o.…

- Anda Maleon ar fi cazut intr-o depresie ce s-a accentuat in ultimele luni, dupa ce in vara ar fi primit un verdict crunt de la medici. Prietenii au dezvaluit motivul din cauza caruia sotia directorului BCU Iasi ar fi suferit si care ar fi impins-o sa faca gestul crunt.

- Decembrie este luna cadourilor, iar magazinul online Seku.ro ofera clientilor sai numeroase surprize cu ocazia sarbatorilor de iarna, prin intermediul lui "Mos Roboseku" si al campaniei "In luna decemb...

- Maria Constantin a primit o noua veste trista. Dupa ce anul acesta a trecut prin multe greutati, despartirea de sotul sau fiind cea mai grea, artista primeste o alta sageata in acest sfarsit de an.

- Jenny Thirlaway, in varsta de 46 de ani, si-a ingrijit cu mult devotament sotul bolnav de cancer, Scott, in varsta de 43 de ani. Barbatul a aflat vestea crunta in timp ce gemenii lor, veniti pe lume prematur, se luptau pentru viata lor in spital. Din fericire pentru Scott, chimioterapia a…

- Alexandru Arșinel a trecut, recent, printr-o intervenție chirurgicala foarte complicata. Actorul a fost operat la inima și i-a fost montat un stent, dupa care au urmat mai multe zile de recuperare. Medicii au ținut sa-i dea actorului ultimele informații cu privire la starea sa de sanatate.

- Scriitorul francez Claude Simon a castigat premiul Nobel pentru literatura in 1985. Totusi, conform unui experiment condus de unul dintre cititorii sai, astazi, Simon nu ar fi publicat de nicio editura, informeaza The Guardian.

- Administratia Prezidentiala anunta ca, dupa participarea la slujba de inmormantare a Regelui Mihai, presedintele Klaus Iohannis ii va primi, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, Marele Duce de Luxemburg, Regele Carl al XVI-lea Gustaf si pe Regina Silvia ai Suediei.…

- S-au casatorit acum șase ani și de atunci iși doreau sa devina parinți, insa minunea intarzia sa apara. Dupa multe vizite la medic și tot felul de analize, nimeni nu le-a putut spune de ce nu reușesc sa aiba copilul mult dorit. Insa acum au primit vestea cea buna. Bianca, soția lui Cornel Pasat, este…

- Exista numeroase joburi pe care cineva le poate face de la domiciliu, iar unii angajatori chiar considera ca un angajat este mai eficient daca lucreaza de acasa și ține legatura cu șefii prin intermediul telefonului și al calculatorului, scrie greatnews.ro. Citeste si RCS&RDS face angajari.…

- Alexandru Bourceanu, 32 de ani, a primit o veste foarte importanta dupa accidentarea dura suferita in ultima etapa din campionat. Mijlocașul roman a suferit o fractura de tibie in meciul cu Ural și astazi a fost operat cu succes in Germania. Recuperarea va dura maximum trei luni. Vestea e foarte buna…

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, i-a premiat astazi pe olimpicii naționali și internaționali, precum și pe profesorii care i-au pregatit. Instituția a acordat cate un premiu de 600 de lei fiecarui elev care a obținut premiu la olimpiadele internaționale. De asemenea, elevii…

- Locuitorii comunei Savarșin au primit cu mare tristețe vestea incetarii din viața a Majestații Sale Regele Mihai și se roaga pentru odihna sufletului sau. "Am primit cu mare tristețe, alaturi de toți locuitorii comunei Savârșin, vestea trecerii la cele veșnice…

- Poveștile Unirii. Au trecut 99 de ani de cand romanii luau cea mai importanta hotarare din istoria acestei țari: unirea Transilvaniei cu Romania, dupa ce, mai devreme in cursul aceluiași an 1918, Basarabia și Bucovina se alipisera țarii-mama.

- Intr-o școala din Timișoara, elevii sunt incurajați sa invețe mai multe despre Ziua Naționala a Romaniei intr-un mod interactiv. Astfel, toți cei 160 de copii inscriși in clasa a VIII-a participa, in fiecare an, la un concurs interdisciplinar care a devenit tradiție. Este vorba de competiția intitulata…

- Scriitorul Mircea Cartarescu a postat pe pagina sa de Facebook un îndemn de boicot, dupa ce Editura RAO a publicat cartile pe care Dan Voiculescu si Adrian Nastase si le-au lansat la târgul Gaudeamus.

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse.Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Raoul a relatat pentru emisiunea "Rai da Buni", de pe Antena Stars, despre momentul in care a primit vestea neagra din partea autoritaților. Totodata, acesta susține ca nu va fi nevoit sa faca inchisoare.

- "Ati vazut comportamentul lipsit de respect din timpul exercitiului NATO de ieri. Sunt cateva greseli care nu pot fi comise de prosti, ci numai de oameni ticalosi. Percep aceasta obraznicie indreptata impotriva mea si a fondatorului republicii noastre Mustafa Kemal Ataturk ca o reflectie a unui…

- Inca 15 milioane lei pentru pentru reparatii pe drumurile Clujului Patru noi sectoare de drumuri județene vor beneficia de ample lucrari de reabilitare și modernizare, urmare a atragerii de catre CJ Cluj a unor sume suplimentare. Drumurile județene ce vor beneficia, astfel, de lucrari în…