Carrefour vrea să concedieze 3.000 de angajaţi din Franţa Carrefour intentioneaza sa renunte la 3.000 de angajati la hipermarketurile sale din Franta printr-o schema de plecari voluntare, mai mult decât s-a anuntat initial, a confirmat un purtator de cuvânt al celui mai mare retailer european, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

În Franta, Carrefour este cel mai mare angajator din sectorul privat, aici lucrând 115.000 dintre cei 384.000 de angajati la nivel global.

Conform planului strategic "Carrefour 2022", menit sa majoreze profiturile si vânzarile, compania intentiona anterior sa concedieze aproximativ…

