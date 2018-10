Stiri pe aceeasi tema

- "Vom continua sa monitorizam cu atentie calitatea produselor comercializate in reteaua de magazine Carrefour si ne asiguram consumatorii de calitatea produselor noastre si de corectitudinea intregului proces de monitorizare al acesteia. In plus fata de procedurile clare de gestiune a neconformitatilor,…

- Agenția Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta retragerea de pe piata a mai multor salate de icre si humus, comercializate de Carrefour Romania S.A. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Retailerul Carrefour a retras in aceste zile de pe piata mai multe sortimente de salata de icre si humus, in urma evidentierii prezentei bacteriei Listeria monocytogenes in aceste produse, potrivit unei postari pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- „Societatea Crrefour Romania SA, procedeaza la retragerea de la comercializare a produselor, ca urmare a evidențierii prezenței Listeria monocytogenes”, arata documentele transmise catre Autoritatea Sanitar Veterinara. Produsele Potrivit Autoritații, produsele rechemate de la consumator sunt: – salata…

- Carrefour a retras miercuri de pe piata mai multe salate de icre si humus, ca urmare a evidentierii prezentei virusului Listeria monocytogenes, anunta Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Carrefour a retras miercuri de pe piata mai multe salate de icre si humus, ca urmare a evidentierii prezentei virusului Listeria monocytogenes, anunta Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Carrefour a retras miercuri de pe piața mai multe salate de icre și humus, ca urmare a evidențierii prezenței virusului Listeria monocytogenes, anunța Autoritatea Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).„Societatea Crrefour Romania SA, procedeaza la retragerea de la ...

- V. Stoica Prahovenii care au cumparat humus – o specialitate pe baza de naut – la inceputul lunii octombrie din lanțul de magazine aparținand Carrefour Romania și au consumat acest produs zilele trecute ar trebui sa fie foarte atenți la eventualele simptome care ar putea fi semne de imbolnavire. La…