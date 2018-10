Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul Carrefour a retras in aceste zile de pe piata mai multe sortimente de salata de icre si humus, in urma evidentierii prezentei bacteriei Listeria monocytogenes in aceste produse, potrivit unei postari pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Agenția Naționala Sanitar Veterinara și pentru protecția Alimentelor anunța retragerea de pe piața a mai multor salate de icre și humus, comercializate de CARREFOUR ROMÂNIA S.A urmare evidențierii prezenței Listeria monocytogenes. Mai multe produse alimentare care pot fi contaminate…

- Lumanari la ceașca cu parfum de cafea, brioșe de sapun, unguente facute pe baza de macerate la rece și uleiuri esențiale pure, geluri de acid hialuronic, creme, uleiuri tratament pentru negi sau antimicotice tot pe baza de uleiuri esențiale, sapunuri antiacneice cu carbune medicial, sapun de toamna…

- Compania aeriana italiana Ernest Airlines anunța luni, intr-un comunicat, ca iși va intrerupe temporar operațiunile in Romania din 8 octombrie, urmand sa le reia la finalul lunii martie 2019, cu mai multe destinații din Italia spre Romania.„Ernest Airlines și-a lansat operațiunile in iunie…

- Concurenta pe piata medicamentelor este denaturata, iar produsele cele mai scumpe au pozitie dominanta si blocheaza accesul medicamentelor ieftine, fabricate in Romania, se arata intr-un comunicat al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER). Aceasta dupa…

- Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a publicat notificarea de rechemare produse transmisa de reprezentanții lanțului de magazine Auchan, referitoare la mai multe sortimente de legume congelate. Masura a fost luata, ca și in cazul celorlalte mari lanțuri de magazine,…

- Dupa ce saptamana trecuta o serie de lanturi de magazine din tara, printre care Carrefour, Metro, Mega Image, Penny Market sau Profi, au anuntat ca retrag de pe piata mai multe produse congelate, recent si Auchan a emis o astfel de informare.