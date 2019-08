Carrefour reinvie comertul de alta data cu produse vrac si sticle sau borcane returnabile

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sase buzoieni cu dizabilitati locomotorii, traiul de zi cu zi va fi mai usor. Ei au primit scutere electrice de mobilitate in cadrul unui eveniment organizat de Primaria municipiului Buzau si Asociatia pentru Promovarea Schimburilor Economice si Culturale cu Taiwan ”ROTA”.

- Incalțaminte, produse textile si de marochinarie, susceptibile a fi contrafacute, descoperite de polițiștii de frontiera giurgiuveni Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit peste 2.600 articole textile, incalțaminte si de marochinarie, susceptibile…

- Facebook a adoptat o politica noua privind vanzarile și tranzacțiile cu alcool și tutun, inclusiv țigarile electronice, a declarat purtatorul de cuvant al companiei, potrivit CNN. Noua politica va interzice vanzarile private, tranzacțiile, transferurile și oferirea de alcool și produse din tutun pe…

- Ziarul Unirea Roșiile produse in serele din județul Alba sunt cumparate și de romanii din Spania Roșiile produse in serele din Alba, prin programul Ministerului Agriculturii, sunt cumparate și de romanii din Spania • 12 producatori de tomate din ciclul I au fost sprijiniți deja cu 167.896,8 lei prin…

- ​Comerțul mobil este unul dintre cele mai dinamice sectoare la ora actuala în ceea ce privește dezvoltarea și este inseparabil legat de creșterea achizițiilor prin intermediul aplicațiilor. Dar multe firme înca nu urmaresc aceasta cale și ramân în formate și instrumente de baza,…

- "Ministerul Mediului pe care il conduc a reusit sa scoata de pe piata pungile de plastic, acelea pe care le vedem de cele mai multe ori pe caile publice, in parcuri, in albia raurilor etc. In acelasi timp, sa nu uitam ca deja avem aprobata o Directiva europeana pe plastic, care trebuie aplicata in…

- În luna aprilie 2019, afacerile din comertul cu amanuntul a crescut fata de luna precedenta cu 3,6%, arata datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistica. Acest indicator aproximeaza consumul privat, unul dintre motoarele economiei românești. Fata de luna corespunzatoare…

- In data de 29.05.2019 ora 13:50 la SC Monsson Operation SRL ndash; Parc Eolian Mireasa 1 a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui angajat. Ilie Ionut I, de 27 de ani, in timpul desfasurarii activitatii, s a accidentat la degetul inelar al mainii stangi. Ca…