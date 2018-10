Stiri pe aceeasi tema

- Societatea CARREFOUR ROMANIA S.A., procedeaza la retragerea de la comercializare a produselor de mai jos, urmare evidentierii prezentei Listeria monocytogenes.SALATA CU ICRE DE CRAP SI CEAPA 140G brand CARREFOUR Lot 2408 DLC 13.10.2018 Cod EAN: 6420169005328SALATA CU ICRE DE CRAP SI CEAPA 70G brand…

