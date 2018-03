Carrefour lanseaza primul blockchain din Europa pe zona de food si planuieste sa extinda tehnologia la alte 8 linii de productie pana la finalul lui 2018

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui efort de a combate fraudele fiscale, Revolut, noul jucator din sistemul bancar, a lansat carduri virtuale de unica folosinta, potrivit City AM. Dupa ce detaliile unui card virtual de debit de la Revolut sunt utilizate pentru o plata online, acestea sunt distruse, iar un nou…

- Unul dintre cei mai mari producatori de telefoane mobile — Huawei are in vedere dezvoltarea unui smartphone “blockchain ready” care sa poata rula aplicații bazate pe tehnologia din spatele bitcoin.

- Producatorul italian de anvelope Pirelli va construi la Slatina o noua unitate de productie pe un teren de peste 6 hectare. Pentru realizarea investitiei, terenul trebuie introdus in intravilanul Slatinei. Potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Consiliul Local,…

- Jocul incepe asa. Se iau elefantii bizari si se urca pe Transalpina. Restul povestii „bizare” se poate vedea in videoclipul celui mai recent single Les Elephants Bizarres – Something In Your Eyes. Se adauga ingredientul surpriza – o colaborare cu artistul de peste mari si oceane – Kent Archie. Se completeaza…

- Andrei Leonte a revenit cu o noua piesa, lansand la Cinema City VIP din ParkLake videoclipul-scurtmetraj „Dragoste in haine de casa” – o piesa emotionanta, care dezvaluie povestea de dragoste ce a inspirat trilogia muzicala inceputa in 2016. Piesa este compusa de Victor Razvan Alstani, iar versurile…

- O familie a strans 20.000 de urmaritori pe Instagram, dupa ce a calatorit 60.000 de km intr-o dubița. O familie a strans mai mult de 20.000 de urmaritori pe Instagram, dupa ce a decis sa calatoreasca aproximativ 60.000 de kilometri intr-o dubița. Vezi galeria foto + 6 + 6 Mars și Ashley Fite, in varsta…

- Fenomenul de manipulare a kilometrajului masinilor, care a luat amploare in Europa, ar putea fi oprit prin folosirea tehnologiei blockchain din spatele criptomonedei bitcoin, considera Mihai Cune, antreprenorul care a dezvoltat o platforma pentru verificarea istoricului masinilor second-hand.…

- Retailerul suedez de imbracaminte H&M planuieste sa mai angajeze 800 de oameni anul acesta, ca parte a planurilor de extindere a retelei de retail din India, potrivit The Hindu. In plus, grupul H&M, care are noua branduri sub umbrela companiei-mama, nu va introduce alt brand in India ca…

- Anul acesta, in cadrul targului Fensterbau Frontale de la Nuremberg, desfașurat in perioada 21-24 martie 2018, Grupul VEKA va prezenta cele mai recente soluții pentru construcția de ferestre. In cei aproximativ 1,000 de m2 ai standului, VEKA expune produse noi și prezinta concepte inovatoare și servicii…

- Un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma lucratorii necalificati, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale remis, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- Banca Mondiala: Un adolescent din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor Potrivit unui raport al al Bancii Mondiale, un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii…

- DEKALB® a lansat in Romania platforma digitala SMART, care vine in ajutorul fermierilor cu o serie de soluții inovatoare pentru creșterea producției de porumb pe aceeași suprafața. Cu ajutorul DEKALB SMART, fermierii beneficiaza de recomandari privind alegerea hibridului de porumb in funcție de tipul…

- Ford a anuntat astazi la Geneva debutul public european al modelelor Ford Mustang Bullitt - programat pentru productia in versiunea pentru Europa in luna iunie, Ford Edge - cel mai avansat SUV creat vreodata de Ford, si KA+ Active, primul crossover inspirat de lumea SUV-urilor care-si face loc in familia…

- Un tanar farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice si concureaza de la egal la egal cu marile branduri internationale. La ora actuala, produsele preparate de Emanuel Lazar, sub denumirea Eladerm, sunt la mare cautare in aproape toate farmaciile…

- Investitia va aduce cu sine si crearea de 75 de noi locuri de munca. Vanzarile de 5,4 milioane de euro de anul trecut, realizate doar de unitatea de productie existenta in Satu Mare i-a incurajat sa isi extinda activitatea

- Honda a anunțat ca versiunea de producție a noului CR-V va ajunge in Europa in toamna acestui an. Noua generație a SUV-ului japonez va fi prezentata in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Honda CR-V va veni in premiera in Europa cu propulsie hibrida și nicio motorizare diesel.

- Compania germana Porsche a anuntat ca a inceput sa testeze niste aplicatii facute pe baza tehnologiei Blockchain direct in automobilele sale. Toate operatiunile au loc in colaborare cu startup-ul XAIN, firma localizata in Berlin.

- Answear.ro, magazinul online al grupului polonez cu acelasi nume, a lansat aplicatia mobila in urma unei investitii de….Retailerul de fashion online vizeaza ca pana la 70% dintre comenzi sa se realizeze via mobile, atat prin intermediul aplicatiei, cat si pe site. 0 0 0 0 0 0

- ZoidCoin, urmașul natural al monedei Mobcoins, este viitoarea criptomoneda care va propulsa platforma de online advertising Mobzoid , a carei aplicație a fost descarcata deja de peste 40.000 de utilizatori. Vasile Burcin, fondatorul acestui proiectului indrazneț, și-a propus scalarea rețelei de publicitate…

- Edenred a lansat in Spania aplicatia Android PayTM, care le asigura angajatilor posibilitatea de a plati cu tichete de masa prin smartphone. Cu peste zece milioane de tranzactii mobile deja efectuate in 2017, Edenred a devenit primul jucator din industrie care a lansat un portofoliu global multi-brand…

- 74% dintre decidenții din companiile din Europa au ales tehnologia inkjet dupa ce s-au familiarizat cu beneficiile și cu opțiunile pe care le asigura business-urilor lor, releva o cercetare online efectuata de Epson Europe și Coleman Parks. Studiul survine la cateva luni dupa ce Epson a anunțat continuarea…

- La finalul anului trecut, increderea consumatorilor din Europa a continuat sa creasca. In decembrie, indicele climatului de consum calculat de GfK pentru cele 28 de state din UE a atins valoarea de 21,1 puncte - cea mai ridicata din ultimii 10 ani. La finalul trimestrului al treilea, aceasta valoare…

- Presedintele PNL Arges, Adrian Miutescu a facut o declaratie legata de recentul protest al cetatenilor comunei Micesti. Acestia sunt nemultumiti pentru ca, in lipsa mijloacelor de transport in comun, nu mai pot calatori pana in Pitesti. " Nu poate exista dezvoltare, daca nu exista libertate…

- Epson lanseaza seria de videoproiectoare LightScene EV-100 extinzându-și astfel gama de echipamente destinate semnalisticii și iluminarii. Videoproiectorul are rezoluție WXGA și o luminozitate de 2.000 de lumeni putând fi utilizat ca proiector sau ca reflector. …

- Multi oameni considera ca tehnologia din spatele bitcoin — blockchain va aduce in cele din urma transparenta in toate industriile. Acest lucru poate include orice, de la achizitii online simple la prevenirea traficului de fiinte umane. Una din aceste industii care ar putea fi revolutionata este piata…

- Filmulețele cu pisici, emailurile, platformele de social media dar mijlocele digitale de comunicare interna sunt responsabile de scaderea productivitații muncii, arata un recent studiu Microsoft. Compania spune ca astfel se explica paradoxul economiștilor care arata ca deși tehnologia face posibila…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul...

- Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format de magazin, denumit Afound, care se va alatura lantului de magazine H&M si formatelor inaugurate recent precum Arket. Retailerul a transmis ca va investi mai mult in vanzarile online si va imbunatati tehnologia…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz isi incetineste expansiunea brick and mortar dupa ce vanzarile companiei au fost afectate anul trecut. Retailerul va inchide 170 de magazine la nivel global si anunta lansarea celui de-al noualea brand, de tip outlet, Afound, scrie Retail Detail. 0 0…

- Presedintele companiei Starbucks, Howard Schultz isi profine sa utilizeze tehnologia criptomonedelor si a blockchain-ului in viitor, potrivit Time. Shultz a transmis pentru publicatie ca Starbucks, care a adoptat devreme platile prin intermediul smartphone-ului, si-a propus sa profite in…

- Auchan intentioneaza sa lanseze un nou concept My Auchan si va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar si in alte locatii din tara. Segmentul magazinelor mici – supermarketuri si proximitate moderna - numara acum circa 1.600 de unitati cu vanzari anuale de 2,5 mld. euro si este disputat…

- Piața magazinelor alimentare se va modifica radical in perioada urmatoare pentru ca cei de la Auchan au un plan de extindere masiva. Retailerul intenționeaza sa lanseze un nou concept My Auchan și va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar și in alte locații din țara. Citește și:…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Howard Schultz a spus ca Starbucks, una din primele companii care au adoptat plațile prin smartphone-uri, este poziționata sa profite in anii urmatori, deoarece criptomonedele - și tehnologia sa de baza cunoscuta sub numele de blockchain - devin din ce in ce mai raspandita in randul consumatorilor.…

- Carrefour, insa, vrea sa urce in trenul comertului online si a anuntat ca va investi in acest domeniu 2,8 miliarde de euro. Prin aceasta strategie, retailerul vrea sa ajunga in Franta la o cota de piata de 20 de procente din vanzarilor online. Un prim pas a fost deja facut: francezii au cumparat cu…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua."Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Carrefour SA va face un parteneriat cu gigantul chinez Tencent Holdings si va investi 2,8 miliarde de euro in urmatorii cinci ani, in segmentul de retail online, dupa ce CEO-ul Alexandre Bompard a decis ca va intra in cursa impotriva Amazon, potrivit Bloomberg. Decizia anuntata astazi va…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a atacat violent SUA luni in cadrul unei conferinte de presa in care a facut bilantul activitatii diplomatiei Rusiei pe anul trecut, acuzand Washingtonul ca refuza 'realitatea unei lumi multipolare', relateaza France Presse.'Din nefericire, colegii nostri…

- Trans Bus va avea in curand o noua linie de autobuz. Va porni de la gara CFR, va strabate centrul orasului si va ajunge pana la Scurtesti, comuna Vadu Pasii. De asemenea, va fi creata o linie speciala, care ii va transporta pe muncitori inspre si dinspre zona industriala.

- Potrivit ultimelor zvonuri, Samsung ar putea demara productia primului smartphone cu ecran pliabil in preajma lunii noiembrie, lansarea oficiala urmand sa fie programata pentru inceputul anului viitor. Pe langa informatiile divulgate chiar de reprezentanti ai companiei, aflam si ca Samsung ar fi avut…

- Tehnologia LED a batut toate celelalte surse de iluminat, in 2017. Cat cistigati la factura daca schimbati becurile din casa Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters.Dupa finalizarea tranzactiei, cei care au infiintat Showroomprive.com vor…

- Acer lanseaza display-ul de gaming Predator cu diagonala de 65 inci și tehnologie NVIDIA® G-SYNC™, introducand astfel ecranele mari in jocurile pe calculator. Imensul ecran de jocuri Predator se bazeaza pe aceleași specificații de varf pe care predecesorii sai le prețuiesc și integreaza capabilitațile…

- 20th Century Fox, Panasonic Corporation și Samsung Electronics anunța noi detalii cu privire la programul de certificare și logo asociat platformei deschise de metadate dinamice HDR fara redevențe, numita HDR10+, care a fost inițial anunțata anul trecut la IFA. Platforma HDR10+ va fi în…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- Un sibian vrea sa produca in județul Satu Mare, energie electrica cu ajutorul apei termale. Sonda de exploatare a apei termale se afla la marginea comunei Cauaș, spre ieșirea catre Tașnad, potrivit www.buletindecarei.ro. Tehnologia de producere a energiei electrice din apa termala au fost utilizate,…