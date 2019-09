Carrefour lansează "Împreună Creștem România BIO" - o campanie de creștere a consumului de produse BIO în România Carrefour lanseaza inițiativa Impreuna Creștem Romania BIO, parte a unui program național mai amplu indreptat atat catre incurajarea producției romanești BIO, cat și a unor obiceiuri sanatoase de consum. Proiectul de fața iși dorește sa promoveze beneficiile produselor rezultate din procese BIO și sa ofere prețuri reduse pentru aceasta categorie, astfel incat acestea sa poata fi testate de cat mai mulți consumatori. In momentul de fața, pe piața locala, produsele obținute prin agricultura BIO au un preț ușor crescut fața de cele provenite din agricultura convenționala. Motivul acestei diferențe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

