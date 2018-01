Stiri pe aceeasi tema

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume, solicita Ministerului de Finante sa-si extinda investitiile, inclusiv in companiile nelistate, a anuntat Banca Centrala, care supervizeaza fondul, transmit Bloomberg si Reuters.

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- ArcelorMittal a ajuns la un acord preliminar privind vanzarea otelariei sale din Piombino, Italia, producatorului de otel Arvedi, pentru a obtine aprobarea autoritatilor UE in vederea achizitionarii Ilva, cea mai mare otelarie europeana, pentru 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari), transmite…

- Grupul francez de distributie Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute în presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vânzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, în cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters. Noul…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Banca centrala americana a majorat ratele de referinta ale dobanzii, dar si-a mentinut neschimbate perspectivele privitoare la dobanzi pe anii viitori, chiar in conditiile in care strategii au previzionat o accelerare pe termen scurt a cresterii economiei americane in urma reducerilor fiscale propuse…

- Parlamentul European și-a dat, marți, acordul pentru ca Fondul european pentru investiții strategice (EFSI), lansat in perioada Comisiei Juncker, sa fie extins pana la finele lui 2020 și de asemenea anvelopa acestui fond sa fie majorata pana la cel puțin 500 miliarde de euro, informeaza AFP. …

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a trimis, astazi, un comunicat prin care aduce lamuriri in scandalul laptelui praf produs de compania Lactalis și care este contaminat cu salmonella. „In Romania nu a fost distribuit laptele praf (formula pentru bebeluși)…

- Qatarul a anuntat, duminica, achizitia a 24 de avioane de lupta Typhoon din Marea Britanie, in valoare de 6,8 miliarde de euro, pe fondul celei mai complicate crize politice din regiune din ultimii ani, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cea mai mare companie americana de asigurari de sanatate, UnitedHealth Group Inc, va cumpara serviciile de urgenta si cele de ingrijire de baza ale grupului DaVita, cu suma de 4,9 de miliarde de dolari, a doua sa achizitie din acest an, transmit Reuters si Bloomberg.

- "Potrivit informatiilor BFM Business, Carrefour si Fnac-Darty discuta de mai multe luni o alianta importanta pentru a-si unifica achizitiile de produse electronice si electrocasnice", subliniaza BFM Business, care precizeaza ca alianta ar fi limitata la operatiunile din Franta. Deocamdata, insa,…

- Pierderile Uber Technologies s-au agravat in trimestrul al treilea, la 1,46 miliarde de dolari, fata de un rezultat negativ de 1,06 miliarde de dolari in trimestrul anterior, pe fondul problemelor in justitie si al investigatiilor autoritatilor de reglementare la nivel global, a declarat o persoana…

- China va acorda finanțare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare și investiții in Europa Centrala și de Est (CEE), a anunțat premierul Li Keqiang. ''Sub auspiciile asociației interbancare China-CEEC care va fi inaugurată astăzi, China Development Bank…

- Ikea Group, proprietarul majoritatii magazinelor de mobila Ikea, a raportat o scadere a profitului operational la 3 miliarde de euro, in anul fiscal care s-a finalizat in august, din cauza vanzarii unor afaceri si a investitiilor realizate in logistica si in mediul online, potrivit Reuters. …

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Mai mulți oameni au murit în estul Ucrainei în timpul unor schimburi de focuri între separatiștii proruși și trupele ucrainene, noteaza Reuters. Reizbucnirea conflictului vine pe fondul unor lupte interne pentru putere între separatiști.

- Grupul italian de utilitati Enel a prezentat marti noul sau plan strategic conform caruia, in perioada 2018-2020, va investi 24,6 miliarde de euro, din care 80% pe pietele mature precum Italia, Spania si SUA, precum si pentru a face retelele sale mai digitale, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Tesla ar putea fi nevoita sa ceara creditorilor si actionarilor mai mult capital, pentru finantarea dezvoltarii camionului semielectric si a noului model roadster, ambele prezentate joi, precum si pentru cresterea productiei automobilului electric de serie Model 3, potrivit analistilor intervievati…

- Premierul britanic Theresa May se pregateste sa propuna alte pana la 20 de miliarde de lire sterline (peste 22,3 miliarde de euro) Uniunii Europene (UE), in contul ”facturii Brexitului”, dezvaluie in editia de joi tabloidul The Sun, scrie Reuters, conform news.ro.In cazul in care nu se inregistreaza…

- 75% din tranzactiile online europene sunt realizate in țarile din Europa Centrala și de Vest, primele poziții fiind ocupate de Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia. Același trend ascend se resimte și in dinamica pieței locale. Potrivit datelor GPeC (www.gpec.ro), valoarea cumparaturilor…

- Comerțul online in Romania va ajunge anul aceasta la aproximativ 2,8 miliarde de euro, in creștere cu 35% fața de 2016, peste estimarea inițiala de 2,5 miliarde de euro, informeaza Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) printr-un comunicat remis, marți, AGERPRES. "Evoluția…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation, se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde in 2016 la 593 miliarde de euro in 2017.

- Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare. Estimarea ii aparține presedintelui Parlamentului European (PE) Antonio Tajani, scrie digi24.ro.

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit în anul 2017 recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita în China la 11 noiembrie, transmit, sâmbata, EFE și Reuters citate de Agerpres. Astfel, în 2017 s-au înregistrat,…

- Eurobank spera sa semneze un acord pana la sfarsitul acestei luni. Partile finalizeaza ultimele formalitati pentru semnarea acordului, se arata intr-un comunicat al Eurobank, citat de Agerpres. Conform acordului incheiat cu autoritatile de concurenta din Uniunea Europeana, pana in 2018 Eurobank trebuie…

- Eurobank a anuntat vineri ca este aproape de finalizarea negocierilor cu Banca Transilvania privind vânzarea subsidiarelor sale din România, ceea ce va marca sfârsitul programului de restructurare a activitatilor externe ale grupului bancar elen, transmite Reuters. Eurobank…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat, in primele noua luni ale acestui an, un profit net in valoare de 1,85 miliarde de lei, in creștere de peste doua ori (111%) fața de rezultatul net afișat in perioada similara a anului trecut, de 878 de milioane de lei, conform rezultatelor financiare neauditate publicate…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Bursa din Arabia Saudita era in scadere duminica dimineața, dupa ce prințul moștenitor Mohammad bin Salman a luat masuri pentru a-și consolida puterea prin inființarea unui comitet anticorupție, care a decis arestarea unor inalți oficiali și oameni de afaceri, transmite Reuters. Indicele…

- Vanzarile retail de carburant ale MOL Romania au inregistrat o crestere in cel de-al treilea trimestru al anului, in cazul motorinei depasind 10%. 0 0 0 0 0 0 "In Romania, vanzarile retail de carburant au continuat cresterea. Astfel, vanzarile de motorina (retail) ale MOL in…

- Erste Group, proprietarul BCR, a inregistrat un profit net de 987,6 milioane de euro pentru primele noua luni din 2017, cu 16,2% mai putin decat castigul de 1,17 miliarde euro raportat in perioada similara de anul trecut, cand cifra a fost influentata pozitiv de vanzarea actiunilor VISA Europe.…

- Conform Prognozei de toamna, Produsul Intern Brut se va situa la 842,5 miliarde de lei anul acesta, fata de 837,1 miliarde lei estimarea din varianta preliminara a prognozei de toamna. Produsul Intern Brut pe locuitor este estimat in 2017 la 43.010 lei (42.734 lei in prognoza preliminara). Acesta va…

- iPhone X, modelul de top al celor de la Apple, impresioneaza in primele review-uri, iar acțiunile Apple au crescut puternic pe bursa, ajungand la maximul tuturor timpurilor. Apple are acum o capitalizare de 861 de miliarde de dolari, mai mult decat economiile Olandei ori Elveției, și peste economiile…

- Plațile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fața de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate marți de Oficiul Național de Statistica…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…

- Grupul auto francez Renault a raportat marți o creștere de 15,9% a vânzarilor în trimestrul al treilea, ceea ce a determinat proprietarul Dacia sa își îmbunatațeasca prognozele privind evoluția pieței auto mondiale și totodata sa își confirme obiectivele comerciale pentru…

- Raportul credite/depozite a urcat in septembrie la 81,3%, fata de 80,5% in august, in conditiile in care pe componenta de lei raportul a fost de 73,6%, iar la cea in valuta la 97,4%. ”Soldul creditului neguvernamental total a accelerat in septembrie, fiind inregistrat un nivel record, evolutie…