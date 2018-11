Carrefour a lansat Filiera Calitatii - Carne Angus, proiect dezvoltat impreuna cu producatori si procesatori locali

Stiri pe aceeasi tema

- Baia Mare intentioneaza sa devina Capitala Europeana de Tineret in anul 2022. In acest sens, consilierii locali au adoptat, in sedinta extraordinara de vineri, 9 noiembrie, un proiect de hotarare privind “aprobarea Declaratiei de intentie a Municipiului Baia Mare pentru depunerea candidaturii pentru…

- Festivalul Toamnei va reuni in perioada 8 – 11 noiembrie, in Piața Tricolorului din Targoviște, producatori și fermieri locali, dar Post-ul TARGOVIȘTE: Nu ratați Festivalul Toamnei! Producatori, fermieri locali și artiști aștepta publicul in Piața Tricolorului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Grupul german Metro Cash&Carry continua procesul de consolidare a activitatilor de distributie pe piata locala si inchiriaza peste 58.000 metri patrati intr-un proiect dezvoltat de compania belgiana WdP in comuna Stefanesti, aflata la nord de Capitala.

- Asociația Timișoara – Capitala Culturala Europeana va avea sediu chiar in centrul orașului. In urmatoarea ședința a Consiliului Local Timișoara, va fi supus votului un proiect de hotarare privind „atribuirea in folosința gratuita cu contract de comodat, pe o perioada de 5 ani, catre Asociația Timișoara…

In aceasta dupa-amiaza a debutat in parcul central din Turda cea de-a doua ediție a targului Agrofest, o sarbatoare a recoltelor toamnei, completata de un program folcloric menit sa incante audiența.

- Inceputul școlii, in acest an, vine cu o premiera absoluta: PSD a decis sa investeasca masiv in infrastructura școlara și pregatește peste 200 de milioane de lei, in principal din fonduri europene, pentru modernizarea condițiilor in care invața elevii de gimnaziu din Romania. Un numar de 4.500 de școli…

- ​Ministerul Finanțelor Publice a publicat un nou proiect al rectificarii, cu modificari substanțiale. Daca in vechiul proiect veniturile bugetului de stat se diminuau cu 1,77 miliarde lei, acum exista o majorare 948,4 milioane lei. La bugetul asigurarilor sociale de stat s-a pastrat aceeași creștere…

- Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, și adjunctul Gheorghe Stan, carora le expira mandatele la 1 septembrie, ar urma sa fie menținuți automat in fncții ca inerimari, printr-un proiect de ordonanța de urgența pregatit de ministrul Justiției, Tudorel Toader.