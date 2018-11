Carosabil și trotuare reabilitate în cartierul zălăuan Porolissum Lucrarile de reabilitare a zonelor pietonale și a carosabilului, din cartierele zalauane, continua in aceasta perioada. Astfel, o echipa a societații Citadin lucreaza in aceste zile in cartierul Porolissum la reamenajarea strazii Locotenent colonel Teofil Moldoveanu. Potrivit unui comunicat de presa emis de Primaria Zalau, in cadrul acestor lucrari partea carosabila a fost extinsa, s-au configurat trotuarele, a fost construit un zid de sprijin, se vor reface caile de acces in blocurile de locuințe, vor fi create noi locuri de parcare fiind pastrat și spațiul verde. Pentru cartierul Porolissum,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

