- Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, a caștogat turneul de la Beijing, de categorie Premier Mandatory, dupa ce a invins-o in finala pe letona Anastasija Sevastova (locul 20 WTA), scor 6-3, 6-3, intr-o ora și 25 de minute.Se actualizeaza.

- Caștigatoarea ultimul trofeu Premier Mandatory al sezonului va fi decisa duminica, de la ora 11:30, la Beijing, dupa o finala pe care o vor disputa Caroline Wozniacki (2 WTA) și Anastasija Sevastova (20 WTA). Daneza a invins-o azi, in semifinale, pe Qiang Wang (28 WTA) cu 6-1, 6-3, iar letona a trecut…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, nr.2 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Beijing, dupa ce a trecut sambata in doua seturi, 6-1, 6-3, de chinezoaica Qiang Wang (Nr.28), urmand sa dea piept in ultimul act cu letona Anastasija Sevastova. Sevastova, a 20-a jucatoare…

- Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat in finala turneului de la Beijing, de categorie Premier Mandatory, dupa ce a invins-o pe favorita publicului, Qiang Wang (locul 28 WTA), scor 6-1, 6-3, intr-o ora și 24 de minute.

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului China Open, de la Beijing, trecand in sferturi de Katerina Siniakova, numarul 40 mondial, informeaza news.ro.Wozniacki s-a impus cu scorul de 6-2, 6-2. In semifinale, ea o va intalni…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii in valoare de 8,28 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe Katerina Siniakova din Cehia, venita din calificari. Wozniacki…

- Caroline Wozniacki (2 WTA și cap de serie numarul doi) s-a calificat, miercuri, in optimile turneului Premier Mandatory de la Beijing. Daneza a trecut in doua seturi, scor 7-5, 6-3, de Petra Martic.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, cap de serie numarul 2, s-a calificat in optimile turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii de 8.285.274 dolari, dupa ce a invins-o miercuri pe croata Petra Martic cu 7-5, 6-3. Wozniacki va juca in optimi cu estoniana Anett Kontaveit. In optimi s-au…