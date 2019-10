Stiri pe aceeasi tema

- Conform normelor UE, un european care lucreaza in Marea Britanie poate solicita un ajutor social saptamanal de 20,70 lire sterline pentru primul copil si 13,70 lire sterline pentru ceilalti in parte, chiar daca nu locuiesc impreuna in UK.Tabloidul The Sun relateaza ca cifrele oficiale arata…

- Cazul prezentat de ziarul nostru a ajuns pe masa oficialilor de la Home Office, care acum iși cer scuze și susțin ca și-au reparat greșeala. Diferențele intre cele doua forme de rezidența sunt mai multe, cea mai importanta referindu-se la felul in care copii acestor romani primesc automat, sau nu, cetațenie…

- Aproximativ jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la intalnirea „Impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana” organizata…

- Ce se intampla cu turiștii plecați in vacanța cu Thomas Cook, dupa ce touroperatorul și-a anunțat luni falimentul. Compania, vanduta integral sau pe bucați Touroperatorul Thomas Cook va fi vandut integral sau partial, a anuntat luni Neset Kockar, al doilea mare actionar al companiei britanice aflata…

- Premierul britanic a solicitat o convorbire telefonica cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat presa. „Deocamdata situația din Marea Britanie este foarte fluida, dupa cum fluide sunt și negocierile pe care Marea Britanie le poarta cu UE in vederea Brexit-ului și atunci evaluarea…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat ca inchide patru dintre bazele sale din Spania, o mutare despre care un sindicat a spus ca ar avea ca rezultat pierderea a mai mult de 500 de locuri de munca. Compania, care în septembrie se va confrunta cu o grevă a piloţilor, precizează…

- Comisia Europeana a declarat luni ca Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, avertizand totodata ca Marea Britanie va avea de suferit cel mai mult in urma unui astfel de scenariu, potrivit Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Natasha…

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…