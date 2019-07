Stiri pe aceeasi tema

- Proteste au avut loc marti in Germania in spirit de solidaritate cu Carola Rackete, capitanul navei Sea-Watch 3, arestata de autoritatile italiene pentru ca a acostat fara autorizatie intr-un port italian, cu 40 de migranti la bord, informeaza agentia de presa dpa, potrivit agerpres.ro.Sute…

- Dupa arestarea de catre autoritatile italiene a Carolei Rackete, acuzata ca a acostat cu forta la Lampedusa pentru a-i debarca pe emigrantii pe care i-a salvat în Mediterana, capitanul a primit luni sustinerea sefului diplomatiei germane, potrivit Le Temps, citat de Rador.Seful diplomatiei…

- "Din punctul nostru de vedere, o procedura judiciara nu se poate finaliza decat prin eliberarea Carolei Rackete", a estimat Mass intr-o postare pe Twitter. "Ne opunem incriminarii operatiunilor de salvare pe mare", a adaugat Maas.Carola Rackete, cetateana a Germaniei, 31 de ani, urmeaza…

- Carola Rackete, capitanul navei Sea-Watch, arestata pentru ca a acostat cu forta in portul Lampedusa din Sicilia, pentru a debarca migranti, a explicat ca manevra sa nu a fost "un act de violenta, ci doar de nesupunere", intr-o situatie disperata.

- Premierul italian Giuseppe Conte l-a acuzat joi pe capitanul unei nave umanitare ca a luat o decizie ''incredibil de grava'' in aceasta saptamana atunci cand a decis sa navigheze in apele teritoriale italiene in pofida unei interdictii in acest sens adoptate de Roma, relateaza Reuters.…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a publicat joi un decret care le cere fortelor de ordine sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitarea apelor teritoriale italiene de catre nava 'Sea-Watch 3', a organizatiei neguvernamentale germane Sea-Watch, care a salvat miercuri…

