Bancherii ridica miza dobanzilor

Dorinta PSD-alde de a-l schimba pe guvernatorul BNR si a aduce in locul acestuia un om de „tip nou”, obedient, pentru a putea astfel, prin implicarea politicului in evolutia cursului si a dobanzilor, sa acopere golurile dintr-un buget pe 2019 care nici pana in prezent nu si-a gasit forma, a iritat mediul financiar. Indicii ROBOR au cunoscut… [citeste mai departe]