- Un ghid destinat femeilor care sufera de cancer la san a fost lansat, saptamana trecuta, in Capitala. Acesta cuprinde tot traseul pe care-l are de parcurs fiecare pacienta. Mai exact, navigatorul ofera informații utile incepand cu etapa in care exista suspiciunea de boala canceroasa și terminand cu…

- ”Salut aprobarea de catre Comisia Europeana a proiectului pentru construcția liniei de metrou M6 București - Aeroportul Henri Coanda, atat de așteptat de bucureșteni. Este incununarea unei munci de peste 2 ani a colegilor mei care gestioneaza Programul Operațional Infrastructura Mare, a experților…

- Mai multe curse Tarom au anuntat intarzieri. Este vorba despre zborul Bucuresti – Iasi, care ar fi trebuit sa aterizeze la ora 8:45 si de cursa Timisoara – Iasi care ar fi trebuit sa ajunga la Iasi la ora 12:25. Directorul Aeroportului Iasi, Catalin Bulgariu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/31-ian-ora-11-C-Bulgariu.mp3…

- Vremea rea da peste cap traficul aerian. Din cauza cetii care s-a lasat inca de noaptea trecuta, doua curse inregistreaza intarzieri, spre Moscova si Istanbul, iar alte doua au fost anulate. Este vorba despre zborul spre Bucuresti si Geneva.

- Vremea continua sa faca probleme in traficul rutier si in cel feroviar Vremea continua sa faca probleme în traficul rutier si în cel feroviar. Circulatie este îngreunata la aceasta ora pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta. Pe un tronson de aproape 10 kilometri…

- Comisia Europeana a anuntat vineri, 7 decembrie 2018, lista localitatilor castigatoare ale primului apel de proiecte din programul WiFi4EU, prin care 224 de localitati din Romania vor primi bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet wireless.…

- Cinci zboruri au fost anulate pe Aeroportul din Chisinau, din cauza cetii dense. Este vorba despre cursele din Bucuresti, Dublin si Lisabona, dar si cele care urmau sa vina din capitala Irlandei si Romaniei.

- Circulatia este restrictionata in zona strazii Luica din Capitala, dupa ce o basculanta a lovit mortal o femeie, atunci cand ea a ajuns in zona unui supermarket din apropiere. Politistii incearca acum sa stabileasca daca femeia se afla pe trecerea de pietoni.