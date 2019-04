Carnea de miel, o artă cu beneficii mari pentru sănătate Carnea de miel, nelipsita de la masa de Paște in orice familie de buni creștini și romani, este apreciata pentru gustul sau deosebit, dar și pentru aportul ei nutritiv, bogat in Omega 3. Efectele ei pentru sanatate sunt larg cunoscute și specialiștii in nutriție ne amintesc sa nu combinam carnea de miel cu alte alimente ce ne pot afecta digestia. In același timp, specialiștii recomanda atenție sporita pentru persoanele care au probleme cu bila, in special cei care vin dupa o perioada de post. Mai multe detalii AICI. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o prima aparitie intr-un platou de televiziune, dupa problemele de sanatate pe care le-a avut in ultimele luni. Firea a acordat un interviu jurnalistei Alessandra Stoicescu, la Antena 3, si a vorbit despre operatiile prin care a trecut si operatia…

- Crescatorii de animale au scos la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Incepand de astazi, in cursul dimineții, o puteți cumpara din piața centrala din municipiu. Covasnenii sunt sfatuiți sa-și faca cumparaturile joi sau vineri, deoarece in ultima zi, adica sambata, nu este sigur ca vor mai…

- Specialiștii din Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, pana in data de 6 mai. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Paste si 1 Mai 2019. Prognoza meteo de Florii (15 – 22 aprilie 2019)Temperatura aerului va avea valori ce se vor situa…

- Pretul carnii de miel ar putea ajunge, în preajma Sarbatorilor Pascale, la 12-14 lei/kg în viu, fata de 9-12 lei/kg cât se înregistreaza în aceasta perioada în functie de zona, potrivit estimarilor

- Specialiștii recomanda ca principalul criteriu de selecție sa fie prezența ștampilei Autoritații Naționale Sanitar Veterinare. De asemenea, trebuie sa ne ghidam dupa greutatea animalului și aspectul carnii, scrie a1.ro. Mielul nu trebuie sa fie mai mic de 12-14 kilograme, altfel va conține o cantitate…

- Vremea de la acest incept de an, cu variantii mari de temperatura, poarta o parte din vina pentru numarul foarte mare de cazuri de gripa si viroze. Specialistii spun ca trecerea de la 15 la 0 grade Celsius, in doar doua zile, slabeste organismul. In plus, oamenii nu mai stiu cum sa se imbrace ca sa…

- Ananansul este un fruct tropical bogat in vitamine, enzime si antioxidanti. Proprietatile ananasului ajuta la sustinerea sistemului imunitar, la intarirea oaselor si la combaterea indigestiei.

- Consumat cu placere iarna, vinul fiert nu este doar o bautura aromata, ci aduce si beneficii organismului. Specialistii spun ca se transforma intr-un dusman de temut al racelilor datorita substantei numita resveratrol, care are proprietati inflamatorii.