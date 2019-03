Carnavalul din Rio 2019 începe vineri. Paiete biodegradabile şi peste 300 de petreceri VIDEO Paradele scolilor de samba vor avea loc, anul acesta, pe 3 si 4 martie, iar in finalul carnavalului va fi anuntata castigatoarea si va avea loc o defilare ampla. Un fapt important al editiei de anul acesta il reprezinta folosirea paietelor biodegradabile care, de doi ani, sunt fabricate de o firma specializata, renuntandu-se astfel la cele din plastic si aluminiu. Ele sunt realizate din alge si mica si se descompun in trei zile, potrivit Le Figaro. In fiecare dintre zilele carnavalului, pe Sambadrom, traseul pe care defileaza scolile de samba, se aduna aproximativ 2 milioane de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Carnavalul de la Rio de Janeiro, Brazilia, debuteaza vineri, 1 martie, iar senzatia acestei editii sunt paietele biodegradabile, care au devenit de la an la an tot mai populare, anunta Le Figaro, citat de Mediafax.

- Carnavalul de la Rio de Janeiro poate fi cu greu imaginat fara celebrele sale paiete, insa tot mai multi brazilieni incep sa foloseasca pentru costumele lor o serie de produse biodegradabile, pentru ca microparticulele din plastic sa nu mai ajunga in oceanul planetar, informeaza AFP. Aceste…

- Trecerea in 2019 nu a insemnat si sfarsitul dificultatilor pentru Emmanuel Macron. Sylvain Fort, care este redactorul discursurilor lui si directorul de comunicare, a aratat miercuri seara ca va parasi Palatul Elysee. Plecarea lui ar trebui sa aiba loc dupa 15 ianuarie, chiar dupa ce va fi terminat…

- Candidatul „realist” pe care il propune fostul „tatic” de la Cotroceni pentru fotoliul de președinte din perspectiva partidului in care a facut istorie este nimeni altul decat Tariceanu, potrivit dcnews.ro. In interviul pentru Le Figaro, Ion Iliescu a incins spiritele pronunțand și care ar fi numele…

- Jurnalistul Paul Cozighian, cel care a realizat interviul pentru Le Figaro cu fostul președinte Ion Iliescu a transmis Mediafax, in format audio, primele minute din interviu, dupa ce Iliescu a catalogat drept fake news citatul din material.

- Autor: Ion ILIESCU Am citit cu uimire amestecata cu dezgust un soi de compilație despre PSD și despre situația politica din Romania, aparuta in Le Figaro. Uimire, pentru ca Le Figaro a fost intotdeauna un ziar solid, care practica jurnalism de calitate. Dezgust, pentru ca sunt citat cu lucruri pe care…

- Cherif Cheka, suspectul din atacul d ela Strasbourg, ar fi fost ucis in aceasta seara, potrivit unor surse din poliția franceza, citate de Reuters. Le Figaro scrie ca uciderea lui Cherif a avut loc in urma unei operațiuni dusa in districtul Meinau, langa cartierul Neudorf, unde Cherif Chekatt a reuțit…

- Profesoara Patricia Hall, care preda teoria muzicii la Universitatea din Michigan, a readus la viata o piesa aranjata de prizonierii lagarului de concentrare polonez, iar rezultatul muncii sale a fost inregistrat si va ramane in colectia Muzeului Auschwitz-Birkenau, scrie Le Figaro.