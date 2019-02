Carnavalul de la Venetia, sub semnul Lunii

Stiri pe aceeasi tema

- Caranavalul de la Venetia a debutat, sambata, cu traditionala parada nocturna de-a lungul Canalului Cannaregio, un spectacol pe apa intitulat "Dati vina pe Luna, extravaganta incredibila pentru visatorii si calatorii in timp", omagiu adus celor 50 de ani de cand omul a pasit pe satelitul natural,…

- Te-ai plimbat prin strainatate. Si povestesti. “Cand am intrat in Santa Maria delle Grazie si am vazut Cina cea de Taina…”. Sau “in fata Cafenelei Florian din Venetia, niste lautari din Buzau dilibadeau Trandafir de la Moldova…”. Nu intereseaza pe nimeni ce ai vazut, ce ai trait tu. Esti intrerupt,…

- Producator extrem in orologeria contemporana, cu materiale inovante si preturi astronomice, Richard Mille a expus la editia SIHH din Geneva, unde participa pentru ultima oara, zece modele noi ce par luate din vitrina unei cofetarii. Fiecare model este fabricat in 30 de exemplare, imaginate de Cecile…

- Surprize de Ziua Nationala la Ploiesti! Unele placute, altele neplacute. Traditionala parada militara de 1 Decembrie, mai "bogata" decat in alti ani, i-a incantat pe ploiestenii prezenti astazi in centrul municipiului. Multi, insa, au ratat evenimentul, pentru ca defilarea a inceput cu o ora mai devreme…

- O zi insorita, dar cu cateva grade bune sub pragul inghetului si cu foarte multe emotii frumoase in randul celor care iau parte la Parada militara de Centenar. La eveniment participa Klaus Iohannis, presedintii Senatului si ai Camerei – Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila,…

- Meteorologii anunta temperaturi negative pentru ziua de sambata, 1 decembrie. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua informare de vreme deosebit de rece, valabila in toata tara pana duminica dimineata.

- Aproximativ 3,5 milioane de newyorkezi si turisti au sfidat joi frigul patrunzator din Manhattan pentru a putea urmari, mai ales cei mici, traditionala parada a baloanelor uriase organizata cu prilejul Zilei Recunostintei (Thanksgiving) relateaza EFE. La primele ore ale diminetii cu o temperatura de…

