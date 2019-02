Carnavalul de la Rio - Paietele biodegradabile, tendinţa ecologistă a evenimentului din 2019 Carnavalul de la Rio de Janeiro poate fi cu greu imaginat fara celebrele sale paiete, insa tot mai multi brazilieni incep sa foloseasca pentru costumele lor o serie de produse biodegradabile, pentru ca microparticulele din plastic sa nu mai ajunga in oceanul planetar, informeaza AFP.



Aceste microparticule care stralucesc in numeroase culori pe chipurile si trupurile participantilor la carnavalul brazilian sunt foarte poluante si reprezinta o veritabila amenintare pentru fauna marina: dupa ce sunt spalate de pe trup, ele ajung in sistemul de canalizare si, apoi, in ocean.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

