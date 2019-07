Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineața in urma unui accident grav ce s-a produs pe DN 71, intre localitațile Achim și Bratești. Doua autoturisme și o autoutilitara au intrat in coliziune, iar in urma impactului violent patru persoane și-au pierdut viața. Mai…

- Un barbat de 36 de ani va sta 6 ani dupa gratii. Acesta a ucis patru persoane și a ranit alți cinci cetațeni in timp ce conducea automobilul sau cu o viteza de peste 120km/h. Oamenii morți in accident erau membrii unei familii.

- Imagini tragedie pe șosea in urma cu puțin timp. 6 victime, dintre care 2 persoane au decedat. Doua autoturisme si un autocamion impact mortal​.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romaneinformeaza ca pe DN 7, la kilometrul 189, in zona localitatii Seaca, judetul Valcea, s-a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara pe un fir, alternativ, pe DN 71 Targoviste – Bucuresti, in zona localitatii Ulmi, judetul Dambovita, in urma unui accident.

- Accident mortal in localitatea Morteni din județul Dambovița! Un biciclist a murit dupa ce a fost acroșat de un autoturism in trafic. In urma testarii cu aparatul etilotest, șoferul autoturismului a...

- Cel puțin trei persoane au decedat vineri dimineața în urma unui luari de ostatici în orașul elvețian Zurich, a anunțat poliția, informeaza site-ul postului BBC News online preluat de Mediafax.Un barbat înarmat a luat ostatice doua femei într-un apartament din sud-vestul orașului.…

- Un tragic accident rutier a avut loc, duminica, in localitatea Milcovatu, judetul Giugiu. Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca un autoturism a pierdut controlul directiei si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Impactul a fost atat de puternic incat trei persoane au decedat…

- Opt persoane acuzate ca au infiintat mai multe culturi de cannabis, in localitati din judetul Dambovita, au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc, in forma continuata.