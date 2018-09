Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au decedat in urma unui accident rutier produs in localitatea Padureni – Vrancea. Printre victime se numara și un copil de 13-14 ani impreuna cu mama lui, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, conform Agerpres. In urma accidentului rutier au rezultat in total…

- Un autoturism si un camion s-au ciocnit, sambata, pe DN 15, in judetul Mures, la iesirea din Ludus spre Targu Mures. Trei persoane din autoturism au ramas incarcerate, pompierii intervenind pentru salvarea lor. In zona a fost solicitat elicopterul SMURD, scrie news.ro.Inspectoratul pentru…

- Cinci persoane, implicate intr un accident rutier produs miercuri, pe DN14, la iesire din localitatea Rusi, au fost transportate la spital, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu, informeaza Agerpres.ro Potrivit reprezentantilor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat sa intervina la aceasta ora in cazul unui accident rutier care a avut loc pe DN 13, in localitatea Fișier. Coliziunea a avut loc intre doua autoturisme. Dininformațiile de la aceasta ora, sunt doua victime: una este conștienta, iar, din pacate,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita a desfasurat un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru „Pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie pentru gestionarea unei situatii de urgenta generate de accident major pe caile de transport rutier…

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), citat de Agerpres.

- Doua persoane au fost grav ranite si sunt supuse unor manevre de resuscitare, dupa ce au fost implicate intr un accident rutier produs vineri seara, pe un drum judetean, la Slatioara, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu, citat de Agerpres.ro.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasat ora la un accident care a avut loc pe DN13, la Rupea Gara, intre doua autoturisme. Potrivit primelor informații, doua persoane sunt incarcerate, din fericire conștiente. In total, in cele doua autoturisme se aflau opt persoane.…