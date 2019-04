Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Canico de Baixo din Arhipelagul Madeira. Un autocar care transporta zeci de turisti s-a rasturnat si a cazut intr-o prapastie.

"Mai multe persoane au murit in accident", a transmis Politia, fara a oferi detalii.

Conform unor surse citate de site-ul Noticiasaominuto.com, cel putin noua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in accident, unele fiind in stare grava. La bordul autocarului erau circa 50 de persoane.

Sursa: mediafax.ro