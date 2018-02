Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane au murit si alte cateva zeci de oameni au fost raniti in urma unui accident produs astazi in Hong Kong. Potrivit Sky News, un autobuz supraetajat s-a rasturnat pe o parte. 37 de raniti au fost ...

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Intre trei si cinci persoane au murit si cel putin 100 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano. Printre raniți se afla și un roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe.”Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Cel putin doua persoane au murit, 65 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3, care s-a produs duminica dimineata in sudul statului sud-american, scrie agerpres.ro.

- Cel putin doua persoane au murit, cateva zeci au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs duminica dimineata in sudul acestui stat sud-american, informeaza NEWS.RO, citand agentiile…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. 'Bilantul a urcat la 12 morti', a declarat pentru AFP un purtator…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tanar și ranirea altor trei, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul de teren in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier din zona localitatii Cimpeni din judetul Alba. Șoferul a fugit de la fata locului si a fost gasit…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul, unui tren care transporta pe ruta Seattle-Portland 78 de pasageri și 5 membri ai echipajului, soldat cu mai multe decese și raniți.

- Doua persoane au decedat, iar altele patru, printre care un copil de patru ani, au suferit diverse traumatisme în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 18 decembrie, în apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hâncești, transmite IPN. Potrivit…

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un atac sinucigas produs duminica la o biserica din sud-vestul Pakistanului, informeaza presa internationala.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește și: ALERTA -…

- Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza in zona localitatii Millas, situata in apropierea oraselului Perpignan, in sud-estul Frantei.Un autobuz scolar a fost lovit in plin de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit Mediafax. Bilantului precedent era de patru morti.…

- Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma coliziunii intre un tren si un autobuz scolar, in sud-estul Frantei, anunta autoritatile franceze, citate de cotidianul Le Figaro.

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Accidentul s-a produs intre Borsec și Tulgheș. Microbuzul care transporta 20 de persoane a derapat, a lovit un stalp și s-a rasturnat. Doua persoane au fost declarate decedate - un barbat și o femeie. 11 persoane au fost ranite.

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora circulatia rutiera este oprita pe DN14, intre localitatile Sighisoara si Medias, la kilometrul 86+500 de metri, in judetul Mures, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz. In urma…

- TREGEDIE IMENSA cu 186 km/h. VICTIMELE se filmau in momentul accidentului. DOI MORȚI și doi raniți grav. VIDEO+FOTO Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in Galați. Oamenii au intrat cu mașina intr-un stalp, relateaza Europa FM. Doi tineri, soferul de 35 ani si o fata de 17 ani, au murit, iar alte doua persoane sunt in stare grava…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 19 au fost ranite, sambata, intr-un atentat sinucigaș in Quetta, capitala Balucistanului, o extrem de instabila provincie din sud-vestul Pakistanului, au anunțat surse concordante, informeaza AFP. Circumstanțele atentatului, care a avut…

- Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața și alte cel puțin 10 au fost ranite vineri seara intr-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din stațiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP. "Doisprezece oameni au murit intoxicați cu monoxid de carbon"…

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 235 de persoane. Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. „Deocamdata avem cel puțin 50 de morți” și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, a…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit AFP.Soferul a pierdut controlul autovehiculului incercand sa evite…

- Un numar de 14 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz de transport persoane si un TIR cu cereale s-au ciocnit in judetul Iasi, la fata locului intervenind mai multe edchipaje de pompieri si Ambulanta. Din primele informatii, nu au existat persoane incarcerate, victimele fiind constiente.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul Maiduguri, in timp ce celelalte…