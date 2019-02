Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc luni noapte, in jurul orei 2, pe autostrada Panamericana, intre Oruro si Potosi, in regiunea muntoasa Machacamarca. Un autocar al firmei de transport Trans Inca, venind de la Villazon cu destinatia La Paz a fost lovit in plin de un camion si aruncat de pe sosea pe marginea unui…

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar s-a lovit cu un camion, luni, intr-o zona muntoasa din Bolivia, informeaza postul tv Telesur.Accidentul s-a produs in zona Potosi Oruro, intr-o zona cu vizibilitate redusa, scrie mediafax.ro. Citește și: Atac…

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar s-a lovit cu un camion, luni, intr-o zona muntoasa din Bolivia, informeaza postul tv Telesur.Accidentul s-a produs in zona Potosi Oruro, intr-o zona cu vizibilitate redusa.

- Cel puțin 25 de persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar s-a lovit cu un camion, luni, într-o zona muntoasa din Bolivia, informeaza postul tv Telesur, citat de Mediafax.Accidentul s-a produs în zona Potosí Oruro, într-o zona cu vizibilitate redusa.Potrivit…

- Avionul, de tip Cessna, efectua o cursa din Parcul natural Maasai Mara spre orasul Lodwar. Aparatul de zbor s-a prabusit in vestul Kenyei. „La bordul avionului usor erau cinci persoane - pilotul si patru turisti straini; nu exista supravietuitori", a declarat Edward Mwamburi, seful Politiei…

- Cel puțin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite și care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritațile, relateaza site-ul publicației New York Times, scrie Mediafax.Furtuna este așteptata sa se indrepte…

- Cel putin doua persoane au murit si 30 au fost ranite luni in urma unei explozii cu bomba in apropiere de intrarea intr-un centru comercial din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press, scrie Mediafax.Bomba a fost gasita in apropiere de ghiseul de bagaje la intrarea…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters. Peste 40 de locuințe au fost parțial distruse in urma exploziei urmate…