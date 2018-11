Carmina Dragomir, Metropolitan Life: Avem consultanti care reusesc sa mearga in fiecare luna acasa la familiile lor cu 8.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt, dupa polonezi, natia care trimite cei bani multi bani acasa, din Marea Britanie, sub forma de remitente, insa acest lucru ar putea fi afectat de Brexit, arata un raport ING citat de Reuters si Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca vrea o Romanie in care tinerii valorosi sa doreasca sa se intoarca si nu una din care vor sa plece, o Romanie in care romanii se simt acasa. Prezent la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania, seful statului a spus ca nu isi doreste ca…

- In fiecare an, aproximativ 170.000 de oameni aud „nu se mai poate face nimic”. Dincolo de o lista de medicamente și de raceala cu care li se servește un diagnostic sever, mii de pacienți se confrunta cu lipsa de indrumare si de sprijin medical, social și psihologic pe care un om o poate resimti atunci…

- Prim ministrul Viorica Dancila, aflata sambata intr o vizita in judetul Vrancea, a declarat ca Romania se confrunta cu problema fortei de munca, in special cea calificata, si a punctat ca este important ca romanii plecati in strainatate sa fie adusi acasa, potrivit Agerpres.ro.Trebuie sa recunoastem…

- Cu experienta si banii strasi peste hotare, tot mai multi romani se intorc acasa si incep o afacere. Unii aleg calea mai grea si o fac cu fonduri proprii, ori credit la banca. Altii au la dispozitie fonduri nerambursabile oferite de stat.

- Consiliulul Județean Dambovița a gazduit o dezbatere privind cea de-a doua etapa a campaniei naționale ”Informare acasa! Siguranța in lume”, eveniment organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu scopul de a promova, in randul grupurilor de interes, drepturile pe care potențialii migranți…

- Ministrul Fondurilor Europene și directorul STS, Rovana Plumb și Ionel Sorinel Vasilca, au semnat marți un contract de investiție de 47,6 milioane de euro pentru modernizarea sistemului apelurilor de urgența 112, respectiv un raspuns mai prompt al agențiilor de urgența.„Am semnat un proiect…

- Sumele trimise acasa de romanii plecati la munca in strainatate – numite pe scurt ”remiteri” – au avut cele mai mari ponderi in PIB-urile regiunilor sarace din Romania. Ele au atenuat decalajele economice din aceste zone, arata un material din ...