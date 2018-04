Stiri pe aceeasi tema

- Vești imbucuratoare despre Ionela Prodan! Cantareața de muzica populara a reacționat la tratament și a putut sa comunice foarte puțin cu fiicele sale. Familie artistei in varsta de 70 de ani spera in continuarea ca ea iși va reveni. Aflata in spital de mai bine de trei saptamani, mama Anamariei Prodan…

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Secția Anestezie Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența “Sf. Apostol Andrei” Constanța a fost dotata cu 10 paturi speciale, concepute expres pentru pacienții aflați in stare critica. Cele 10 paturi au fost achiziționate in cadrul unui program derulat de Ministerul Sanatații…

- Dr. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat marti ca Romania a progresat mult in ceea ce priveste transportul copiilor nascuti prematur si a anuntat ca vor fi achizitionate noi ambulante speciale, care vor inlocui masinile de acest tip ce sunt deja invechite."Am…

- Senatul a adoptat, miercuri, legea privitoare la plata eșalonata a drepturilor caștigate in instanța de cei din sistemul de Educație, ca urmare a taierilor de salarii din anul 2010. In acest caz, Senat este for decizional, iar legea va pleca la promulgare, daca nu va fi atacata la Curtea Constituționala.Legea…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost atacati cu o substanta neurotoxica in orasul englez Salisbury, a anuntat Cara Charles-Barks, directorul executiv al fundatiei Salisbury NHS, relateaza site-ul The Independent.

- Un miner gorjean, in varsta de 35 de ani, singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena, se zbate intre viata si moarte pe un pat din Spitalul Judetean de Urgenta Gorj.

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru DC News, edilul a vorbit despre acest subiect. Daniel Florea a decis sa renunțe la candidatura pentru ca simțea ca se pune in pericol unitatea partidului pentru ca in spațiul public se vorbea "in termeni razboinici" despre competiția din PSD. Edilul nu a vrut…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, luni seara, la Romania Tv, daca urmeaza sa isi oficializeze relatia cu iubita sa, Irina Alexandra Tanase, care a fost prezenta in primul rand la congresul PSD de sambata, liderul PSD raspunzand ca nu a cerut-o pe aceasta in casatorie.

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie BBC. Primul politist care a ajuns la cei doi este acum internat si el in stare critica,…

- Nu mai e un secret ca Demi Lovato se intalnește atat cu barbați cat și cu femei. Mai presus de atat, cantareața a fost mereu deschisa in ceea ce privește relațiile sale și nu a negat niciodata acest lucru. In documentarul sau pe YouTube, “Simply complicated”, Demi și-a povestit viața cu fiecare aventura…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Andreea Antemir, tanara mama de 24 de ani, se zbate acum intre viața și moarte. Fata care acum o saptamana a fost invitata la „Acces Direct” pentru a-și povesti drama ar fi avut parte de un nou scandal cu iubitul ei. Fata a avut un accident și este acum internata la Spitalul de Urgența Floreasca din…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, mai multe amendamente la OUG 91 2017 privind modificarea legii salarizarii unitare, printre care orele suplimentare efectuate de politisti sa fie platite cu 75 din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr o limita de 3 , a anuntat…

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News. Serghei Skripal, in virsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in…

- O fata in varsta de 13 ani s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din Botosani, aceasta fiind transferata in stare critica la Iasi, dupa ce a suferit multiple traumatisme. Cadrele medicale au fost alertate de catre familia tinerei, la fata locului deplasandu-se un echipaj TIM SMURD, dar si unul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, un echipaj SMURD a intervenit duminica seara pentru a prelua o fata in varsta de 13 ani, care a cazut de la mansarda unui bloc cu patru etaje, situat pe strada Grivitei din municipiul Botosani. In urma caderii,…

- Partidele din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I la fotbal, programate la sfarsitul acestei saptamani, au fost amanate din cauza vremii nefavorabile, a declarat, miercuri, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan.„Cluburile ne-au trimis solicitari pentru amanarea…

- Sonia (interpretata de Michaela Prosan) și Silvia (Alina Pușcaș) trec prin clipe grele, dupa ce mama lor ajunge de urgența la spital. In cel de-al șaptelea episod al serialului “Fructul oprit”, care poate fi urmarit in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, Roxana Baicu Popovici (Carmen Tanase)…

- Elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75% (acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera film etc.), potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat.Citește și: NEAȘTEPTAT!…

- Dubla crima, in Capitala!Un cetatean libian si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Surse judiciare…

- Detalii socante ies la iveala in cazul fetitei in varsta de doar cinci luni care este internata in stare critica la Iasi. Astfel, la aproape doua zile de la internarea copilului, mama le-a marturisit medicilor ca isi scapase copilul in cap. La investigatii, acestia au descoperit si un hematom intracranian,…

- Politistul de la Serviciul de Crima Organizata Slatina care a fost impuscat in cap de iubita sa, in noaptea de 30 spre 31 ianuarie, se afla in continuare la spital, in stare grava. Creierul sau este extrem de afectat din ...

- Marti, 20 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a discutat situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare și a decis amanarea luarea unei decizii in ceea ce priveste arestarea preventiva si returnarea…

- Un tanar de 24 de ani din Targu Jiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce și-a injunghiat prietenul. Cei doi au baut bine impreuna, apoi s-au luat la harța. De aici pana la un scandal sangeros nu a mai...

- Durere de nedescris in familia lui David, tanarul de 22 de ani din Buzau care a murit la cateva saptamani dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Iubita lui este in stare de soc.

- Cel putin 17 persoane au murit intr-un atac asupra unui liceu din Florida dupa ce un fost elev a deschis focul cu o arma automata. Acesta din urma a premeditat atacul, venind pregatit cu zeci de cartuse si o masca de gaze. Atacatorul a fost prins.

- Caterina Radion, o romanca in varsta de 62 de ani, se afla la bordul unei masini Lancia Ypsilon alaturi de un batran italian de 96 de ani, Pietro Trogolo, care conducea automobilul cand a avut loc tragicul accident, in aceasta dimineata, potrivit rotalianul.roCei doi se aflau pe strada provinciala 53,…

- Un accident de munca a avut loc, miercuri, la o firma din Dej.Un accident de munca s-a produs pe strada Bistriței, în cadrul firmei Mexom Dej. Din ultimele informații se pare ca un muncitor ar fi fost prins între un autocamion și o presa, scrie someseanul.ro. La fața…

- Marcel Pavel, unul dintre cei mai iubiti artisti romani, trece prin clipe grele atat din punct de vedere al starii de sanatate, cat si din punct de vedere profesional. Cantaretul este nevoit sa se retraga din lumina reflectoarelor.

- Marcel Toader a avut numeroase relații amoroase, dar și casnicii eșuate. Una dintre fostele sale partenere a comentat pe marginea barbației sale. Omul de afaceri Marcel Toader a fost in centrul atenției mai tot timpul, fie din cauza certurilor sale cu fostele neveste, fie atunci cand și-a gasit o noua…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- Ministerul de Finante lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Specialistii din Ministerul Finantelor lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600, dupa ce în sedinta de guvern de ieri s-a decis amânarea termenului de depunere a…

- „Au fost raportate cazuri rare de fungemie (n.r., prezenta de fungi in sange) la pacientii aflati in stare critica sau la pacientii imunocomprimisi, inclusiv cazuri cu deces, carora li s-a administrat medicamentul Enterol (Saccharomyces boulardii). Medicamentul este acum contraindicat la pacientii in…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia.In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- Femeia Sagetator stie cu exactitate cum sa-si cucereasca partenerul, dar si cum sa mentina flacara iubirii mereu aprinsa. Femeia sagetator este extrem de intensa si atenta la partenerul sau, ii face mereu surprize, planuieste diverse vacante si escapade romantice. Este genul cu aspiratii…

- Inca in accident grav s-a petrecut miercuri seara pe DN 2 Euro 85. Din primele verificari, un biciclist de 42 ani, din Caldarusanca, care se deplasa pe sensul de mers Buzau catre Urziceni, a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca a avut mâna proasta în alegerea premierului. ”A fost o discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar. S-a discutat foarte deschis, nu contondent, și în final s-a supus…

- Inceputul anului 2018 continua tradiția ultimilor ani și pe 10 ianuarie a avut loc un nou termen in procesul dintre CSA Steaua și Gigi Becali. In startul anului a avut loc termen in procesul in care Armata ii cere 37 de milioane de euro lui Gigi Becali, patronul FCSB fiind acuzat ca a folosit marca…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in noaptea dinspre miercuri spre joi pe o sosea din localitatea Baltati, judetul Iasi. Doua fetite si parintii lor au fost suplberati de un sofer inconstient, care mergea cu o viteza mult peste limita legala.

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului…

- Un accident soldat cu noua victim a avut loc in Mureș, sambata, una dintre persoane fiind in stare critica. Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti.…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Citeste si: ALERTA in București: Politistii, actiune…

- Noua turiști, cu varstele cuprinse intre 21 și 25, se afla in stare critica, in Australia, dupa ce au consumat o pudra alba despre care au crezut ca este cocaina. Ei au gasit substanța intr-un pachet care a fost trimis in casa care stateau, pe numele fostului chiriaș. Cei noua turiști se aflau intr-o…