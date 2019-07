Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas doar o zi pana cand Brigitte Pastrama isi va uni destinul si in fata Lui Dumnezeu cu cel al lui Florin. Oana Roman, buna prietena a miresei, a fost invitata la "Rai Da' Buni", unde a oferit detalii nemaistiute despre nunta weekendului.

- O duba a fost spulberata de un TIR, pe DN1, in zona localitatii Sambata de Jos, traficul rutier fiind blocat completat in zona. Un elicopter SMURD a ajuns la fața locului pentru a prelua victimele. Medicii n-au mai putut face nimic pentru șoferul nevinovat care avea 20 de ani.

- INVESTITII… Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a lansat, ieri, doua proiecte de dezvoltare, in valoare de peste 18 milioane de lei. Unul dintre acestea priveste extinderea Unitatii de Primiri Urgente si amenajarea unui heliport la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, iar celalalt este legat de reabilitarea…

- Carmen Tanase este o mare iubitoare de animale și face tot posibilul sa le schimbe viața in bine. In aceeași maniera și-a crescut și fiul, așa ca fiecare a adoptat patrupede, care, in prezent, sunt imparțite in doua case. Celebra actrița nu și-ar putea inchipui viața fara aceste suflețele. "M-am nascut…

- Elena Merișoreanu a avut ceva probleme de sanatate cu un picior, așa ca a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Indragita interpreta de muzica populara se recupereaza acum, iar in platoul emisiunii „Agenția VIP” a povestit totul despre acest episod greu prin care a trecut.

- Fostul portar de legenda al celor de la Real Madrid, spaniolul Iker Casillas, actualmente la FC Porto, a fost la un pas de o tragedia. Acesta a suferit un atac de cord la antrenamentele echipei sale, ieri, si a fost transportat de urgenta la spital.

- Costel Enache a ieșit dezamagit dupa infrangerea cu CSU Craiova, scor 0-1, și spune ca se gandește doar la returul Cupei Romaniei cu CFR Cluj de miercuri. In tur, giurgiuvenii s-au impus cu 3-1. „Suntem fluctuanți in joc. Suntem blazați. Ma ingrijoreaza foarte mult faptul ca ne așteapta un meci foarte…