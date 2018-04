Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Carmen Tanase a anunțat, pe pagina de socializare, ca ea și colegii au decis sa amane un spectacol de la Craiova. Un membru al trupei se confrunta cu niște probleme. „Craiova, vom reveni! Din pacate, necazurile nu ne ocolesc nici pe noi. Mama unui coleg este in stare critica și el a trebuit…

- Carmen Tanase a facut un anunț trist, pe pagina sa de socializare. Iubita actrița, impreuna cu colegii, au decis amanarea spectacolelor din Craoiva, din cauza unor momente grele pentru un membru al echipei.

- Lavinia Pirva s-a fotografiat in masina si a postat imaginea pe contul ei, acolo unde a scris si un mesaj pentru cei care ii urmaresc activitatea. "O zi minunata!", a scris Lavinia Pirva. dIn spital, Stefan Banica a transmis un mesaj pentru toti cei care si-au facut griji pentru el.…

- Litoralul nu scapa de accidentele grave. Pe raza localitații Neptun a avut loc un grav accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme. In rima coliziunii dintre cele doua vehicule au fost...

- SCM Craiova se afla in fata celui mai important moment din istoria clubului, dubla mansa cu Kastamonu Belediyesi (Turcia) din semifinalele Cupei EHF. Mansa tur va avea loc sambata, in deplasare, ora 16:00, iar SCM Craiova este deja in bloc-start. Echipa condusa de Bogdan Burcea va pleca la noapte…

- Stefan Banica Jr. a transmis, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca se simte bine dupa operatia de apendicita la care a fost supus luni si ca le multumeste medicilor si asistentilor care il ingrijesc, dar si fanilor, pentru gindurile bune. "Pentru ca au circulat in ultimele ore multe…

- Ștefan Banica Jr. a fost operat la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce ieri a ajuns de urgența acuzand puternice dureri abdominale. Ștefan Banica Jr. a trecut printr-o operație de apendicita, iar artistul se simte bine și se reface dupa intervenția chirurgicala suferita. In plus, acesta a ținut…

- Ana Bogdan (Romania, 90 WTA) a castigat dramatic luni seara, in prima mansa a turneului International de la Monterrey, depasind-o cu 4-6, 6-4, 7-6(5) pe jucatoarea locala Victoria Rodriguez (Mexic, 296 WTA). Bogdan, a 6-a favorita de la Monterrey, a avut parte de un meci extrem…

- Ray Wilkins, fost mijlocaș al naționalei de fotbal a Angliei și al celor de la Chelsea Londra, se afla in stare critica dupa ce a suferit un atac de cord, informeaza BBC. In varsta de 61 de ani, Ray se afla internat intr-un spital din Londra.

- Dr. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat marti ca Romania a progresat mult in ceea ce priveste transportul copiilor nascuti prematur si a anuntat ca vor fi achizitionate noi ambulante speciale, care vor inlocui masinile de acest tip ce sunt deja invechite."Am…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Federatiei sindicale, problemele din sanatate se refera, printre altele, la pragul de 30% pe ordonator principal de credite, care nu permite aplicarea unui Regulament de sporuri echitabil pentru toate categoriile de salariati din Sanatate, fapt care va…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramâne un mister, dar familia le-a transmis un mesaj fanilor. Fostul pilot de Formula 1 se afla în perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Nu exista informatii ca Schumi ar fi constient…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Ionela Prodan a fost internata, din nou, in spital in dimineața acestei zile. Din pacate, medicii nu au vești bune pentru Anamaria Prodan, starea de sanatate a mamei sale inrautațindu-se dramatic in ultima perioada. Ionela Prodan a fost internata astazi in stare grava la Spitalul Elias din Capitala,…

- Rapperul american Rick Ross s-ar afla in coma si ar fi conectat la aparatele de mentinere artificiala a functiilor cardio-respiratorii dupa ce a fost spitalizat de urgenta joi dimineata, relateaza TMZ si Billboard.

- Stadionul din Craiova se confrunta cu primele probleme dupa inaugurarea ce a avut loc in luna noiembrie a anului trecut. Acoperisul arenei care a costat 55 de milioane de euro s-a crapat in zona rosturilor de dilatare ale structurilor de rezistenta, iar doi muncitori au fost surprinsi in timp…

- Amânat din cauza conditiilor meteo nefavorabile, meciul CSU Craiova - Dinamo a fost reprogramat pentru data de marti, 6 martie, de la ora 17:00. Initial, partida trebuia sa se dispute joi, 1 martie.

- Sonia (interpretata de Michaela Prosan) și Silvia (Alina Pușcaș) trec prin clipe grele, dupa ce mama lor ajunge de urgența la spital. In cel de-al șaptelea episod al serialului “Fructul oprit”, care poate fi urmarit in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, Roxana Baicu Popovici (Carmen Tanase)…

- Emisiunii „Cooltura”, difuzata de TVR 1 si realizata de Mirela Nagat, i se va taia jumatate din timpul de emisie incepand cu 12 martie. Anuntul a fost facut de scriitorul Cezar Paul-Badescu pe pagina sa de Facebook. Prezentatoarea emisiunii a explicat ca, initial, s-a pus in discutie scoaterea „Cooltura”…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…

- Bogdan Dumitrescu, ofiter in cadrul SCCO Olt, a fost impuscat in cap de iubita sa pe data de 31 ianuarie 2018. Politistul a ajuns la Spitalul Judetean din Craiova in stare grava, iar prietena lui a fost atinsa de glont la o mana si supusa unei interventii chirurgicale.

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- Comisia Europeana acuza Facebook si Twitter ca nu au aplicat schimbarile cerute de autoritatile europene pentru ca normele privind protectia consumatorilor sa fie respectate. CE a laudat Google, insa a spus ca raspunsurile nu au fost la fel de pozitive din partea Facebook si Twitter. "Este inacceptabil…

- Aflat in carți pentru echipa naționala a Romaniei, Ianis Hagi nu este la fel de fericit și in viața personala. Fotbalistul s-a desparțit de iubita, nimeni alta decat nepoata nepoata fostului portar al echipei naționale de fotbal, Silviu Lung. Pe langa faptul ca amandoi vin din familii…

- Codin Maticiuc a facut o declarație pe internet care i-a uluit pe cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Codin Maticiuc șocheaza. El a postat, pe contul sau de Facebook un text care incepe astfel: „M-am culcat cu Madalina Ghenea”. Titlul este uluitor, insa este vorba doar despre…

- Ford a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV Ecosport, construit la Craiova. Potrivit unui comunicat oficial, pretul de pornire in versiunea de baza este de 15.400 de euro. In acesti bani veti primi un vehicul cu motor pe benzina de 1.0 litri, capabil sa dezvolte 125 CP.…

- Bogdan Gavrila, tanarul care a incetat din viata la doar 34 de ani, a fost secretar general al Clubului Romania si fondatorul Vinul.ro. Anuntul ca Bogdan a parasit aceasta lume a strans sute de reactii si mesaje de durere din partea familiei si a apropiatilor. Bogdan Gavrila a lucrat in Intact Interactive…

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- Haos la depoul Grivita. Un muncitor este in stare grava, iar pericolul de explozie este imens. Mecanicul de locomotiva a suferit arsuri pe 35 la suta din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul in care a vrut sa cupleze locomotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Incepand din acest week-end, derby-urile din Liga I vor fi transmise simultan pe Look TV si Look Plus, iar comentariul va fi diferit, partinitor pentru fiecare echipa in parte. Cele doua televiziuni anunta un proiect prin care incearca sa le ofere ocazia suporterilor sa traiasca derby-urile cu experienta…

- Celine Dion trece de doi ani printr-o perioada foarte grea și se pare ca problemele indragitei artiste nu par sa se sfarșeasca prea curand. Dupa decesul soțului sau, Rene Angelil, care a parasit-o in ianuarie 2016 ca urmare a unei lupte crancene cu cancerul, urmat la doar cateva zile de decesul fratelui…

- Trenurile pentru directiile Craiova, Rosiori de Nord si Giurgiu vor circula in conditii speciale in zilele de 25, 26, 29 si 30 ianuarie, deoarece se vor desfasura lucrarile finale pentru punerea in functie a instalatiei de centralizare electronica in statia Videle, informeaza CFR SA, intr-un comunicat…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Administratia Strazilor, ALPAB (Administratia Lacuri Parcuri Si Agrement) si AFI (Administratia Fondului Imobiliar) vor fi desfiintate etapizat si preluate de companiile municipale. Anuntul a fost facut de Sorin Chirita, administratorul public al Capitalei. Acesta a mai precizat…

- Declarația 600 poate fi depusa și online. Data de 31 ianuarie 2018 este in care persoanele fizice autorizate și ceilalți contribuabili care au obținut in 2017 venituri din activitați independente, din chirii, din agricultura, silvicultura și piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investiții…

- Profit de istorica clipa și va narez 3 prostioare despre Eminescu, Creanga și… Nichita Stanescu, ”subtilizate” de la ultimul junimist din Iași, pe numele sau Constantin Meissner, profesor, director și ministru, cu ultimul domiciliu in Fundacul Buzdugan. Pariez cu dvs. ca nu ați mai auzit amintirile…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Florin Piersic a ales sa ramana in zona Clujului. Potrivit unor surse, marele actor ar fi decis sa se odihneasca mai mult si sa acorde o grija mai mare starii sale de sanatate. Florin Piersic, detalii despre starea sa de sanatate. Anuntul a fost facut chiar de marele actor Florin Piersic…

- "Doamna Carmen Dan recunoaste ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca doreste sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie sef al IGPR. Sedinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. Deputatul PSD a adresat și o scrisoare deschisa colegilor din partid in care face o analiza a tuturor aspectelor din viața agitata a ultimilor ani și ii anunța ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019.…