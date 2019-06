Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat și soțul ei, Florin Pastrama, iși vor petrece luna de miere intr-o desinație exotica. cei doi se vor imbarca intr-un avion care ii va duce departe de Romania, dupa ce vor face nunta.

- „Ca orice primar in funcție incerc sa transfer din aprecierea pe care o am eu spre partidul meu. Niciodata nu se reușește asta in totalitate de catre nimeni. Eu am caștigat cu 53 la suta (in 2016 – n.r.), PNL a luat doar 25 la suta, nici jumatate din scorul meu la aceleași alegeri. Nu candideaza…

- Gazeta Sporturilor a prezentat azi in exclusivitate informația ca brand-ul Telekom va disparea din Romania, iar drepturile TV din Liga 1 ar urma sa fie imparțite doar de RCS-RDS și Orange. Liga 1 are nevoie ca de aer de drepturile TV, iar incertitudinea ce persista fața de viitorul contract arunca majoritatea…

- Fiul lui Radu Mazare a facut un anunt bomba legat de situatia tatalui sau. Fostul primar a cerut statut de azilant si se afla sub protecția ONU, iar în aceste conditii nu nu va fi extradat prea curând, potrivit România TV.

- Vedetele din Romania respecta tradițiile de Paște și, mai important, in fiecare an sunt alaturi de familiile lor. Sarbatoarea este un bun prilej pentru a afla ce fac și cum petrec vedetele noastre. Anul acesta, interpreta de muzica populara Georgiana Lobonț a ales sa sarbatoreasca Invierea Domnului…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a lansat vineri, de la Timisoara, un apel la cetatenii Romaniei sa isi exercite dreptul electoral in 26 mai, sa voteze pentru viitorul Europei."Mergeti la vot! Daca va temeti de viitor, pentru ca unii oameni se tem de viitorul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța modificarea Constituției, dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis pe tema referendumului pe Justiție.Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMANATE negocierile pentru șefia Parchetului European "Atacul infractorilor asupra justiției…

- O bomba americana funcționala, grea de peste o suta de kilograme, cu o incarcatura de explozibil de 50 de kilograme, a fost descoperita, marti, pe un teren agricol in comuna Munteni, judetul Galati. Jandarmii a fost pazita toata noaptea de catre jandarmi!