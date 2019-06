Stiri pe aceeasi tema

- A avut o viața tumultoasa, dar se pare ca acum s-a așezat la casa lui! Cristian Daminuța și iubita lui vor deveni parinți pentru prima data și deja au inceput pregatirile, dar și cumparaturile pentru bebelușul ce urmeaza sa vina pe lume!

- Fosta jucatoare de tenis Ana Ivanovici si fotbalistul Bastian Schweinsteiger vor deveni parinti pentru a doua oara, conform anuntului facut de fosta sportiva sarba."Inimile noastre sunt pline de bucurie. Vom avea un nou membru in familia noastra", a anuntat Ana Ivanovici. Ana Ivanovici,…

- Carmen Simionescu este insarcinata și urmeaza sa devina mama in vara aceasta. Deși toata lumea așteapta ca artista sa anunțe și data nunții, se pare ca inca nu s-a stabilit daca va face pasul cel mare in ziua creștinarii primului ei copil. Recent, Carmen Simionescu a fost ceruta in casatorie de tatal…

- La sfarsitul lunii martie, Carmen Simionescu a fost ceruta in casatorie de Bogdan Caplescu, barbatul caruia in curand, ii va darui un copil. Emotiile au fost la ele acasa, toata lumea stie! Insa, ce a tinut ascuns pana acum, artista a dezvaluit in platoul emisiunii "Rai Da Buni".

- Carmen Simionescu este insarcinata in cinci luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Artista nu știe inca daca va fi baiețel sau fetița, bebelușul care va veni pe lume, la inceputul lunii august. Carmen Simionescu a povestit cand va aduce pe lume primul ei copil și al lui Bogdan…

- Momente emoționante pentru Carmen Simionescu. Artista a fost ceruta in casatorie de Bogdan Caplescu, intr-un restaurant unde au fost invitați prietenii și familiile celor doi. Bogdan Caplescu și-a luat inima in dinți și a facut pasul cel mare. Fiica lui Adi Minune a fost ceruta in casatorie. In curand,…

- Teodor și Ionela Roșu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa pentru fiul meu. Foștii concurenți au impartașit cu toata lumea vestea ca vor fi parinți pentru prima oara.