- Flavia Mihașan se pregatește pentru venirea pe lume a baiețelul sau și radiaza de fericire. Vedeta a postat o fotografie pe internet care pare „rupta” dintr-o revista! Burtica de gravida o face sa straluceasca mai mult ca niciodata, asta e clar!

- Andreea Mantea si Cristi Mitrea au avut o relatie destul de complicata, dupa ce nu si-au vorbit o buna perioada de vreme, vedeta avand grija singura de baietelul lor, acum, cei doi s-au impacat. Desi niciunul dintre ei nu a confirmat ca ar forma din nou un cuplu, fanii sunt de parere ca tatal lui David…

- Diana Dumitrescu va deveni pentru prima oara mama, la 35 de ani, iar actrița a publicat prima imagine cu burtica de gravida. Alaturi de fotografie, vedeta a scris și un mesaj emoționant. Diana Dumitrescu a dat vestea la doar o zi dupa ce a devenit parintele spiritual al Mihaelei Moise si al fiicei ei,…

- Lavinia Pirva este in al doilea trimestru de sarcina, iar totul decurge cum nu se poate mai bine. Sotia lui Stefan Banica Jr. are mare grija de burtica si deja incepe sa devina o mamica grijulie.

- Fiica lui Adi Minune are 22 de ani și in curand va deveni mama pentru prima oara. Carmen Simionescu afacut o ședința foto pentru revista VIVA!, in care și-a expus mandra burtica de gravida. Mai mult, interpreta a marturisit ca in procent de 90%, va avea un baiețel. „In procent de 90% ni s-a zis ca…

- Lavinia Pirva urmeaza sa devina mama pentru prima data și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se bucura de o vacanța de vis alaturi de soțul ei, Ștefan Banica, iar astazi, bruneta le-a aratat fanilor sai pentru prima data, burtica de gravida.