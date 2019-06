Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Simionescu și iubitul ei traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor de cuplu și așteapta cu nerabdare sa iși cunoasca fetița. Artista este in ultimul trimestru de sarcina și abia așteapta sa devina mamica pentru prima oara.

- Ionel Danciulescu, 42 de ani, actualul director sportiv al lui Dinamo, și-a demonstat inca o data devotamentul fața de clubul din „Ștefan cel Mare". Fostul jucator al lui Dinamo și-a facut un tatuaj in memoria foștilor fotbaliști ai lui Dinamo Catalin Hildan și Patrick Ekeng, ambii decedați pe teren…

- In primele luni de sarcina, amorul nu este o problema. Insa, cu cat se apropie marele eveniment, cu atat momentele tandre dintre parteneri devin tot mai dificile. Exista cateva pozitii amoroase care va pot fi de mare ajutor!

- Timisoreanca Lavinia Pirva este in ultimul trimestru de sarcina. Are o burtica tare mare și frumoasa. Se pare ca tanara mamica este foarte activa The post Cum arata timisoreanca Lavinia Pirva in ultimul trimestru de sarcina. Viitoarea mamica este destul de activa appeared first on Renasterea banateana…

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru simpatica Majda, colega de platou a lui Cristi Brancu. Fetița vedetei, micuța Miriam implinește varsta de 7 anișori, iar mamica ei i-a transmis un mesaj plin de emoție.

- "Mi-am incheiat cariera de boxer. Moment emotionant in viata mea dar sunt ferm convins ca am luat decizia cea mai buna pentru mine si familia mea!", a scris Lucian Bute. Intr-o conferinta de presa la Montreal, in care nu si-a putut stapani lacrimile, Lucian Bute a spus ca s-a gandit la retragere…