Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi i-a transmis un mesaj emotionant lui Luis Enrique, fostul sau coechipier de la Real Madrid, care si-a pierdut fiica în aceasta saptamâna, rapusa de o boala incurabila.

- Fiica lui Adi Minune a devenit pentru prima oara mama, in urma cu aproape o saptamana, cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Carmen Simionescu și micuța Sofia au fost externate din spital, iar artista a postat primul mesaj și prima imagine cu bebelușul ei. Carmen Simionescu traiește cea mai…

- Karmen, fiica lui Adrian Minune, a nascut o fetița in prima zi a lunii august. Tanara a fost extrem de emoționata la gandul ca avea sa o stranga pe Sofia in brațe pentru prima data dupa atatea luni de așteptare. Un apropiat al familiei a declarat ca mamica a facut bagajul de mai multe ori inainte de…

- Bucurie mare in familia lui Adi Minune. Fiica sa, Carmen, a devenit mamica pentru prima oara. Carmen Simionescu și soțul ei, Bogdan Caplescu, au devenit parinți pentru prima oara ieri, 1 august, parinți, pentru prima oara. Fetița lor a venit pe lume in jurul orei 13:00 și este perfect sanatoasa. Carmen…

- Fiica lui Adi Minune s-a maritat gravida in 7 luni Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, si-a oficializat in weekend relatia cu Bogdan Caplescu, barbatul pe care de altfel urmeaza sa il faca si tatic in curand. View this post on Instagram Sa va faceti casa si familia cel mai sigur loc de pe pamant!…

- In urma cu doua zile, Carmen Simionescu și Bogdan Clapescu au devenit soț și soție, cu puțin timp inainte ca fetița lor sa se nasca. Fiica lui Adi Minune a postat pe contul de socializare, imagini cu ea in rochie de mireasa. Carmen a facut senzație intr-o rochie de mireasa mulata, ce i-a scos in evidența…