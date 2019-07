Stiri pe aceeasi tema

- A cumparat un costum de baie roz-turcoaz, pentru femei, l-a imbracat pe sub haine, si s-a pornit la furat parfumuri dintr-un centru comercial din Seiersberg, districtul Graz-Umgebung. Este isparva unui barbatul de 37 de ani, cetațean roman. Odata ce si-a pus planul la punct, romanul a intrat…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Oamenii legii au efectuat șapte percheziții și au depistat marfuri de contrabanda de aproximativ patru milioane de lei. Acesta este bilanțul unei ample operațiuni desfașurate de ofițerii serviciilor specializate ale Vamii, în comun cu procurorii Procuraturii…

- Bacalaureat 2019. Fanii cantaretului au aflat ca Horia Brenciu a picat BAC-ul. “Pe parcursul scolii, in 12 ani, am avut doar doua mici probleme. Prima a intervenit in clasa a IX-a, cand am ramas corigent la ma­tematica.

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) se afla la Paris, acolo unde tocmai s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros. Halep, campioana en-titre la Roland Garros, nu putea rata oportunitatea de a urmari finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și Liverpool, caștigata de „cormorani"…

- Carmen Simionescu nu se astepta sa devina mamica atat de devreme, iar reactia a venit ca un soc si pentru membrii familiei sale. Desigur, toata lumea s-a bucurat ca familia se va mari, dar dintre toti, reactia fratelui ei, Adi, a fost cea mai savuroasa.

- Delia a postat in mediul online o fotografie in care apare alaturi de partenerul ei de viața, Razvan. Imediat au aparut reacțiile fanilor. Delia se afla in vacanța in Thailanda, alaturi de soțul ei, Razvan Munteanu. pe contul ei de Instagram, artista a publicat numeroase fotografii cu peisajele din…